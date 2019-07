Legendarne pevke Billie Holiday ni že 60 let

Billie Holiday je umrla 17. julija 1959 v New Yorku, osamljena in izžeta, predvsem zaradi uporabe heroina.

Billie Holiday, rojena 7. aprila 1915 kot Eleanora Fagan v Baltimoru, je imela težko otroštvo in mladost. Delala je tudi v bordelih. Nastopati je začela leta 1929 po nočnih klubih v newyorškem Harlemu. Leta 1933 ji je k uspehu pomagal Benny Goodman. Med leti 1935 in 1939 je posnela številne skladbe s pianistom Teddyjem Wilsonom,trobentačemRoyem Elridgejem, saksofonistomLestrom Youngom ter orkestrom Counta BasiejainArtieja Shawa.

Med njene največje uspešnice sodijo skladbeFine and Mellow, Lover ManinSome Other Spring, med največje vzornike pa Louis Armstrong in Bessie Smith. Billie Holiday si je ugled ene največjih pevk v zgodovini jazza pridobila zaradi strasti, ki jo je gojila do te zvrsti ter zaradi svoje vokalne izvedbe, ki je bila čutna in robata obenem.