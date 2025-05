Legendarnemu pevcu skupine Motörhead so se poklonili s kipom: Neverjeten je

V domačem mestu legendarnega pevca skupine Motörhead, Lemmyja Kilmistra, so se pokojnemu rock zvezdniku poklonili s kipom. Odkritja v Stoke-on-Trentu so se udeležili tudi številni oboževalci, Lemmyjevo podobo pa je v bron vlil lokalni kipar Andy Edwards. Someščani in lokalna skupnost so se tako ob 10. obletnici smrti in 50. obletnici ustanovitve skupine poklonili zvezdniku.