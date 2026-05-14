Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Legendarni ameriški raper obiskal muzej v Postojni

Postojna, 14. 05. 2026 12.18 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
E.M. STA
Ameriški raper KRS-One je obiskal Notranjski muzej Postojna.

Legendarni ameriški raper KRS-One, avtor uspešnice Sound of da Police, ki velja za eno najvplivnejših figur hip-hopa stare šole, je v sredo obiskal Notranjski muzej, kjer si je ogledal razstavo o grafitih in ulični umetnosti Zločin in sadež. Svoj pečat je pustil tudi na zidu grafitov in obljubil, da se bo še vrnil, so sporočili iz muzeja v Postojni.

Šestdesetletni KRS-One, čigar pravo ime je Lawrence Krisna Parker, je zaslovel v 80. letih kot član skupine Boogie Down Productions. Pozneje je nadaljeval s samostojno kariero in izdal številne albume. Znan je po svojih družbeno angažiranih besedilih in političnih komentarjih. Med njegove največje uspešnice sodijo Sound of da Police, My Philosophy in MC's Act Like They Don't Know.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Raper se trenutno v Evropi mudi zaradi turneje, v okviru katere bo obiskal okoli 40 mest. Najbližje Sloveniji bo nastopil na Hrvaškem, v Italiji in Avstriji. Zvezdnika sta v Notranjskem muzeju sprejela avtorja razstave, Tine Kaluža in Ana Čič, ter mu predstavila njen namen in posebnosti. KRS-One je bil nad razstavo navdušen in obljubil, da bo v prihajajočih mesecih tam izvedel predavanje, so zapisali v muzeju.

Razstava Zločin in sadež je v Notranjskem muzeju na ogled od decembra lani. Kot so ob odprtju zapisali v muzeju, razstava tematizira različne poglede na fenomen grafita, od njegovega družbenokritičnega naboja in estetske vrednosti do vprašanja legalnosti in institucionalizacije.

Ameriški raper KRS-One (na desni) je obiskal Notranjski muzej Postojna, po razstavi o grafitih na Postojnskem ga je popeljal soavtor razstave Tine Kaluža (na sredini).
Ameriški raper KRS-One (na desni) je obiskal Notranjski muzej Postojna, po razstavi o grafitih na Postojnskem ga je popeljal soavtor razstave Tine Kaluža (na sredini).
FOTO: Notranjski muzej Postojna

Posebno pozornost posveča specifikam Postojne: od grafita lubenice na propadajoči avtobusni postaji, ki se je pojavil leta 2006, poskrbel za medijsko afero in dal ime razstavi, do vojaških grafitov v nekdanjih kasarnah in zapisov v jamah, ki odpirajo vprašanja o meji med kulturno dediščino in vandalizmom. Večina grafitov je sicer na ogled v obliki fotografske projekcije, razstavljena pa sta tudi dva murala.

Razlagalnik

Hip-hop 'stare šole' se nanaša na začetno obdobje razvoja hip-hop glasbe in kulture, ki se je začelo v 70. letih 20. stoletja v newyorški četrti Bronx. To obdobje je zaznamovano z nastankom temeljnih elementov hip-hopa, kot so didžejanje (DJ-ing), repanje (MC-ing), breakdance in grafitarstvo. Glasbeno je bila ta doba prepoznavna po uporabi funka in disko ritmov, preprostih rimah ter poudarku na zabavi in družbenem povezovanju v lokalnih skupnostih.

Grafiti so se v sodobni obliki razvili v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja, ko so mladi v mestnih središčih začeli s pisali in spreji označevati javne površine, sprva kot način za uveljavljanje lastne identitete in prisotnosti v urbanem okolju. Skozi desetletja so se grafiti prelevili iz oblike vandalizma v priznano vizualno umetnost. Danes jih razumemo kot pomemben družbeni komentar, saj pogosto odražajo politična stališča, stiske marginaliziranih skupin ali estetsko preobrazbo zapuščenih industrijskih prostorov.

Boogie Down Productions (BDP) je bila vplivna ameriška hip-hop skupina, ustanovljena sredi 80. let, ki sta jo vodila KRS-One in DJ Scott La Rock. Skupina je ključna za razvoj t. i. 'conscious hip-hopa' oziroma družbeno angažiranega rapa. S svojim prvencem 'Criminal Minded' so postavili temelje za gangsterski rap, vendar so se hitro usmerili v izobraževalne in aktivistične vsebine, s katerimi so opozarjali na nasilje, revščino in sistemske težave v mestnih okoljih.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
KRS-One postojna muzej razstava raper

Raper Jala Brat vstopa v svet filma: vloga v kriminalističnem trilerju

24ur.com Neznanec poškodoval bankomat, z grafiti porisali fasade in kip
24ur.com V Mariboru razstava očeta balkanske grafitarske in ulične umetnosti
24ur.com V Betlehemu rešili izgubljen Banksyjev mural
24ur.com V Ukrajini 'ukradli' Banksyjev grafit. Policija pridržala več osumljencev
24ur.com Vandalizem sredi Pompejev: turist v steno zgodovinske hiše klesal besedo
24ur.com V londonskem muzeju kmalu na ogled obsežen arhiv Davida Bowieja
24ur.com Dragocena slika izginila iz muzeja, 50 let kasneje so jo našli v drugem
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
pravica1
14. 05. 2026 13.23
V hip hop krogih je precej poznan, je pa tudi drugače zanimiv človek. Zanimivo, da pridejo od tako daleč.
Odgovori
0 0
proofreader
14. 05. 2026 13.23
Jezusa so že našli? Povsod packa.
Odgovori
+1
1 0
LeviTUMOR
14. 05. 2026 12.36
Želimo mu srečno pot nazaj in zdrava ostani.
Odgovori
+0
1 1
krjola
14. 05. 2026 12.31
fantastično...
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
Portal
Zapustila svojo triletno hčer, oče jo je odpeljal na drug konec sveta
Največje zmote o poporodnem telesu, ki škodijo ženskam
Največje zmote o poporodnem telesu, ki škodijo ženskam
Podaljšano dojenje: kaj se po dveh letih dojenja dogaja z ženskim telesom?
Podaljšano dojenje: kaj se po dveh letih dojenja dogaja z ženskim telesom?
Pri 43 letih bo prvič postal očka
Pri 43 letih bo prvič postal očka
zadovoljna
Portal
92-letnica navdušila v visokih petah in drzni obleki
Srbska lepotica po ločitvi že v objemu novega partnerja
Srbska lepotica po ločitvi že v objemu novega partnerja
Igralka v šoku, tragično slovo njenega najstarejšega brata
Igralka v šoku, tragično slovo njenega najstarejšega brata
Hlače, ki optično podaljšajo vaše noge
Hlače, ki optično podaljšajo vaše noge
vizita
Portal
Katera živila spodbujajo prebavo in zmanjšujejo vnetja v telesu?
Tehtala je več kot 108 kilogramov in nosila številko 52, poglejte jo danes
Tehtala je več kot 108 kilogramov in nosila številko 52, poglejte jo danes
Zdravniki so ji rekli, da ima 'lahkega' raka. Pozabila je, da ima očeta, in končala na invalidskem vozičku
Zdravniki so ji rekli, da ima 'lahkega' raka. Pozabila je, da ima očeta, in končala na invalidskem vozičku
Iskrena izpoved Katarine Oman o premagovanju debelosti
Iskrena izpoved Katarine Oman o premagovanju debelosti
cekin
Portal
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Koliko denarja potrebujete za normalno življenje v Sloveniji (2026 izračun)
Koliko denarja potrebujete za normalno življenje v Sloveniji (2026 izračun)
Kredit za 280.000 ali najemnina za 900 evrov: kaj se bolj splača?
Kredit za 280.000 ali najemnina za 900 evrov: kaj se bolj splača?
Zlato spet v modi: ta evropska država kupuje več kot Kitajska
Zlato spet v modi: ta evropska država kupuje več kot Kitajska
moskisvet
Portal
Največ napak se zgodi takrat, ko vlada zmeda
Izgubljen listek na hrvaški avtocesti: kaj zdaj?
Izgubljen listek na hrvaški avtocesti: kaj zdaj?
Resnica o vrhunskem seksu: to premaga vsako tehniko
Resnica o vrhunskem seksu: to premaga vsako tehniko
Conchita Wurst danes: kako je videti 10 let po zmagi na Evroviziji
Conchita Wurst danes: kako je videti 10 let po zmagi na Evroviziji
dominvrt
Portal
Delovna akcija razkrila: zakaj nova okna lahko uničijo vaš dom
Elektrika v domu: kaj lahko popravite sami in kdaj morate poklicati električarja
Elektrika v domu: kaj lahko popravite sami in kdaj morate poklicati električarja
Ali veste, čemu je služila ta naprava?
Ali veste, čemu je služila ta naprava?
Mravlje v kuhinji? 5 vsakodnevnih navad, ki jih privabljajo
Mravlje v kuhinji? 5 vsakodnevnih navad, ki jih privabljajo
okusno
Portal
Pica palačinka iz pečice
Sladice naših babic, ki jih danes znova obožujemo
Sladice naših babic, ki jih danes znova obožujemo
Popolno nedeljsko kosilo: Tako rebra pripravi mojster Matej Stipanič
Popolno nedeljsko kosilo: Tako rebra pripravi mojster Matej Stipanič
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
voyo
Portal
Michael Jackson pred sodiščem
Otroška igra
Otroška igra
Kmetija
Kmetija
Kavarna na Balkanu
Kavarna na Balkanu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713