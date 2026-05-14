Legendarni ameriški raper obiskal muzej v Postojni

Šestdesetletni KRS-One, čigar pravo ime je Lawrence Krisna Parker, je zaslovel v 80. letih kot član skupine Boogie Down Productions. Pozneje je nadaljeval s samostojno kariero in izdal številne albume. Znan je po svojih družbeno angažiranih besedilih in političnih komentarjih. Med njegove največje uspešnice sodijo Sound of da Police, My Philosophy in MC's Act Like They Don't Know.
Raper se trenutno v Evropi mudi zaradi turneje, v okviru katere bo obiskal okoli 40 mest. Najbližje Sloveniji bo nastopil na Hrvaškem, v Italiji in Avstriji. Zvezdnika sta v Notranjskem muzeju sprejela avtorja razstave, Tine Kaluža in Ana Čič, ter mu predstavila njen namen in posebnosti. KRS-One je bil nad razstavo navdušen in obljubil, da bo v prihajajočih mesecih tam izvedel predavanje, so zapisali v muzeju.
Razstava Zločin in sadež je v Notranjskem muzeju na ogled od decembra lani. Kot so ob odprtju zapisali v muzeju, razstava tematizira različne poglede na fenomen grafita, od njegovega družbenokritičnega naboja in estetske vrednosti do vprašanja legalnosti in institucionalizacije.
Posebno pozornost posveča specifikam Postojne: od grafita lubenice na propadajoči avtobusni postaji, ki se je pojavil leta 2006, poskrbel za medijsko afero in dal ime razstavi, do vojaških grafitov v nekdanjih kasarnah in zapisov v jamah, ki odpirajo vprašanja o meji med kulturno dediščino in vandalizmom. Večina grafitov je sicer na ogled v obliki fotografske projekcije, razstavljena pa sta tudi dva murala.
Hip-hop 'stare šole' se nanaša na začetno obdobje razvoja hip-hop glasbe in kulture, ki se je začelo v 70. letih 20. stoletja v newyorški četrti Bronx. To obdobje je zaznamovano z nastankom temeljnih elementov hip-hopa, kot so didžejanje (DJ-ing), repanje (MC-ing), breakdance in grafitarstvo. Glasbeno je bila ta doba prepoznavna po uporabi funka in disko ritmov, preprostih rimah ter poudarku na zabavi in družbenem povezovanju v lokalnih skupnostih.
Grafiti so se v sodobni obliki razvili v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja, ko so mladi v mestnih središčih začeli s pisali in spreji označevati javne površine, sprva kot način za uveljavljanje lastne identitete in prisotnosti v urbanem okolju. Skozi desetletja so se grafiti prelevili iz oblike vandalizma v priznano vizualno umetnost. Danes jih razumemo kot pomemben družbeni komentar, saj pogosto odražajo politična stališča, stiske marginaliziranih skupin ali estetsko preobrazbo zapuščenih industrijskih prostorov.
Boogie Down Productions (BDP) je bila vplivna ameriška hip-hop skupina, ustanovljena sredi 80. let, ki sta jo vodila KRS-One in DJ Scott La Rock. Skupina je ključna za razvoj t. i. 'conscious hip-hopa' oziroma družbeno angažiranega rapa. S svojim prvencem 'Criminal Minded' so postavili temelje za gangsterski rap, vendar so se hitro usmerili v izobraževalne in aktivistične vsebine, s katerimi so opozarjali na nasilje, revščino in sistemske težave v mestnih okoljih.
