Legendarni ameriški raper obiskal muzej v Postojni

Šestdesetletni KRS-One , čigar pravo ime je Lawrence Krisna Parker , je zaslovel v 80. letih kot član skupine Boogie Down Productions . Pozneje je nadaljeval s samostojno kariero in izdal številne albume. Znan je po svojih družbeno angažiranih besedilih in političnih komentarjih. Med njegove največje uspešnice sodijo S ound of da Police , My Philosophy in MC's Act Like They Don't Know .

Raper se trenutno v Evropi mudi zaradi turneje, v okviru katere bo obiskal okoli 40 mest. Najbližje Sloveniji bo nastopil na Hrvaškem, v Italiji in Avstriji. Zvezdnika sta v Notranjskem muzeju sprejela avtorja razstave, Tine Kaluža in Ana Čič, ter mu predstavila njen namen in posebnosti. KRS-One je bil nad razstavo navdušen in obljubil, da bo v prihajajočih mesecih tam izvedel predavanje, so zapisali v muzeju.

Razstava Zločin in sadež je v Notranjskem muzeju na ogled od decembra lani. Kot so ob odprtju zapisali v muzeju, razstava tematizira različne poglede na fenomen grafita, od njegovega družbenokritičnega naboja in estetske vrednosti do vprašanja legalnosti in institucionalizacije.