Legendarni D’Angelo je dobil še slovenski spomenik

Krasno. Kako lepo, da se je redakcija Sladice lotila posvetila D’Angelu , morda najboljšemu vokalistu, kar jih je. Nekoč sem zavil na D’Angelov koncert, ki so zelo redki, in ta mi je ponudil ne vstopa v eno novo, pač pa v mavrico do tedaj povsem neznanih glasbenih dimenzij. Sam še mal je v tem oziru pošten povzetek vibracije, ki jo razdaja edinstven ameriški soul-bluesar. Všeč mi je premišljena poza raperja Ghet . Sploh njegova izvedba uvodnega napeva, ki ga dopolni ravno prav razpotegnjena raperska kadenca. Vokalni komplet izpade prav profesorsko. (Kitarist) Stalker in njegov Sladica All-Stars mini band z zaključnim jamom čudovito potrdi temeljno izpovedno namero. Malenkost bolj sočen bi bil lahko video. D’Angelo, čeprav le simbolno, brez surovega seksualnega vzgiba ni ves, bi rekel filozof Lacan . V tak video zvabiti vsaj eno lepotico pa menda ni tako zelo zahtevno? Sladokuscem sladice, kakopak.

Tu imam težavo. Swingovska bravurica, speljana v simpatičen song, katere estetike so nakopičene v prizorih iz starih mestnih jeder, kjer se hihitajo in ob tem pol piruetno migajo mladenke v delno do pretežno hipijskih stajlingih, je ljubka, tako kot je ljubek vsak hišni mucek. Ok. Razumem. Ne razumem pa, zakaj akademsko izurjeni jazzisti ponujajo že tisočkrat prežvečen vzorec, medtem ko svoje, verjamem, bogato znanje in, spet verjamem, razkošen talent ter, verjamem še v tretje, neskončno domišljijo namesto publiki zapuščajo vadbenim kabinetom. Res upam, da nisem prehitro naiven. Po drugi strani pa seveda drži, da bi simpatično Anjo Hrastovšekin njen orkester spoznali veliko pozneje, če se nam mladi glasbeniki na svoji poti "nekam tja" ne bi malce nasmehnili.

