Legendarni DJ Carl Cox: Nelegalne zabave se dogajajo, ker so ljudje frustrirani

Britanski DJ pravi, da nočni klubi niso bili pripravljeni na situacijo, v kakršni so se znašli danes. Pa tudi vsi, željni zabave, si nikoli niso predstavljali, da bi se lahko zgodila situacija, zaradi katere se ne bi smeli družiti. A organiziranje nelegalnih zabav je po njegovem mnenju zelo nespametno dejanje.

Število nelegalnih rejv zabav v Veliki Britaniji je v zadnjih nekaj tednih kritično naraslo. Mladi in vsi ostali, željni zabave, so naveličani čakanja in strogih ukrepov, zato so se znašli po svoje – začeli so organizirati nelegalne zabave, čeprav je druženje v Združenem kraljestvu še vedno omejeno.

icon-expand Carl Cox je nastopil tudi v Ljubljani. FOTO: Miro Majcen

DJ Carl Coxje prepričan, da je to posledica frustracij, ki jih doživljajo mladi, ki so vajeni, da je poletje namenjeno zabavi, sproščanju in plesanju v klubih ter na poletnih festivalih na prostem. Pravi, da jih razume, a da nelegalno zabavanje zagotovo ni odgovor v času pandemije. "Vse te zabave so v resnici rezultat frustracij. Ljudje s tem kažejo, da lahko delajo, kar si zaželijo. A to žal ni odgovoren pristop," je povedal 57-letnik. Britanski policisti so morali ustaviti kar nekaj rejv zabav, med drugim tudi dve v Manchestru, kjer je bilo na vsaki okoli šest tisoč ljudi. Na eni so našli nekaj prepovedanih substanc, z druge pa so prejeli tudi prijavo posilstva in treh pretepom.

icon-expand Cox v Ljubljani FOTO: Miro Majcen