Legendarni DJ Paul Johnson umrl zaradi covida-19

Paul Johnson, eden najvplivnejših producentov house glasbe, je umrl zaradi posledic bolezni covid-19. Novico so potrdili tudi na njegovi uradni strani na Facebooku, kjer so zapisali: "Njegovo veličanstvo, Paul Johnson, ki ga vsi poznamo kot izjemno legendo house glasbe, je preminil." Johnson je bil po okužbi prejšnji mesec najprej hospitaliziran, pozneje pa so ga premestili na oddelek za intenzivno nego.

Glasbeniku, ki je v 90. letih prejšnjega stoletja položil temelje house glasbe, so se poklonili številni glasbeni kolegi. Producent RP Boo je dejal: "Izgubili smo izjemno legendo house produkcije in naše skupnosti. Hvala bogu za njegovo delo, ki si nam ga poslal preko njega."

DJ Mike Servito je povedal: "Paul Johnson nas je naučil, kako naj migamo na ritem. Groove, kot ga ni imel še nihče. To je tako depresivno, ampak plošče in glasba bodo ostale za vedno in nas dvigovale. Vedno bomo imeli chicaški groove." Poklonili so se mu tudi v založbi Defected Records in zapisali: "Paul Johnson, počivaj v miru, hvala za glasbo."

Johnson je svojo kariero začel kot plesalec breakdancea in postal ljubitelj house glasbe v 80. letih, potem ko je slišal, kako je glasbo vrtel legendarni Ron Hardy. Leta 1987 je bil ustreljen in njegova noga je bila resno poškodovana, zato je moral do konca življenja uporabljati voziček. Leta 2003 so mu poškodovano nogo amputirali, po avtomobilski nesreči pa so mu leta 2010 amputirali še drugo nogo.

Njegova popularnost se je povečala v 90. letih, izdal pa je več albumov in EP-jev. Kot navdih in vzor sta njegovo glasbo navedla tudi Daft Punk.