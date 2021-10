Legendarni glasbenik Paul Simon praznuje 80 let

Paul Simon se je v Newarku v zvezni državi New Jersey rodil madžarsko-judovskim staršem. Arta Garfunkla je spoznal pri enajstih letih. Uvrstila sta se med najuspešnejše glasbenike 60. let in postala simbol kontrakulturnega gibanja ob skupinah, kot sta bili The Beatles in The Beach Boys . Njune največje uspešnice so se uvrščale na prva mesta lestvic po vsem svetu.

Simon je bil uspešen tudi na svoji samostojni poti. Iz časov njegove solistične kariere velja omeniti vsaj uspešnice Me and Julio Down by the Schoolyard, 50 Ways to Lose Your Lover in You Can Call me Al. Izdal je 14 albumov, zadnjega, In the Blue Light, leta 2018. Tega leta je tudi napovedal, da ne bo več nastopal na turnejah.