Legendarni hrvaški pevec Mišo Kovač praznuje 80. rojstni dan

Eden najbolj priljubljenih hrvaških glasbenikov, legenda čudovitih balad in slavospevov ženskam praznuje 80. jubilej. Mišo Kovač, ikona z brki in nepozabno pričesko, sicer ne načrtuje praznovanja, zaradi epidemije pa zadnje leto komaj da kdaj zapusti svoje stanovanje.

icon-expand Mišo Kovač FOTO: Dallas

16. julija 1941 se je v Šibeniku rodil Mate Mišo Kovač, najmlajši od treh otrok Zrinke in Jakova Kovača. Eden največjih dalmatinskih glasbenikov se je rodil v isti ulici kot legendarna Vice Vukov in Arsen Dedić. Čeprav ga celotna nekdanja skupna država pozna kot glasbenika, je bila njegova velika ljubezen tudi nogomet. Bil je golman za NK Šibenik, izjemno močno željo pa je imel po sodelovanju z legendarnim Hajdukom. Že v najstništvu pa je razvil močno ljubezen do glasbe. Oboževal je serenade Ljuba Lučeve, kasneje je začel poslušati Elvisa Presleyja, prva pesem, ki jo je leta 1964 posnel z založbo Jugoton pa je bila I can't stop loving you Raya Charlesa.

Samo pet let po snemanju prve priredbe, je bil pri Jugotonu razglašen kot najuspešnejši glasbenik založbe. Takrat mu je urednik založbe Pero Gotovac rekel: "Dragi Mišo, spomnim se, kako si kot deček potrkal na vrata Jugotona in rekel, da bi rad posnel ploščo. Verjel sem, da si zelo pogumen in da bi lahko posnel kakšno narodno pesem. Predlog si zavrnil, saj si iskal svoje mesto v zabavni glasbi. Bil si vztrajen in uspelo ti je."

Mišo je bil kot mladenič izjemno karizmatičen, piše portal 24Sata. Imel je temne lase, košate brke in zlato verižico. Na skoraj vseh arhivskih fotografijah, ima v ustih ali v rokah prižgano cigareto. Njegov uspeh se je začel leta 1969, ko je posnel pesem Više se nećeš vratiti. Singel je bil prodan v več kot 200 tisoč kopijah. Takrat je bil Mišo, zvezdnik zabavne glasbe, rojen in uspeh se je poplačal. Skromni Šibenčan, ki je do tega leta na skrivaj jedel v študentski menzi, čeprav ni bil študent, je podpisal pogodbo z Jugotonom, prepeval v Študentskem centru in tako plačeval sobo, v kateri je živel. "Kaj sem jaz brez občinstva? Samo prazna dvorana," je Mišo večkrat rekel na svojih koncertih. Od nekdaj je svojim oboževalcem in obiskovalcem na koncertih izkazoval hvaležnost za njihovo zvestobo in naklonjenost. Čeprav se je družil z nogometaši in politiki, je ostajal družinski človek. Poročen je bil trikrat, najprej z Ljubico, z drugo ženo Anito je dobil sina Edija in hčerko Ivano (ki je danes znana glasbenica), danes pa je poročen z Lidijo.

Kot piše omenjeni hrvaški portal, Mišo za 80. rojstni dan ne načrtuje nikakršnega praznovanja za okrogli rojstni dan. Dovolj mu je, da je v družbi svojih najbližjih, poleg tega pa se, odkar je nastopila pandemija koronavirusa, drži bolj zase in gre le redko iz stanovanja.

