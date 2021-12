Legendarni kanadski roker ostaja na starih poteh

Vsi glasbeni sladokusci imamo o Neilu Youngu dobro mnenje. Legendarni kanadski folk, country in rock godec je v zakladnico rocka in popularne glasbe nasploh tako z ubiranjem kitare, orgličarjenjem in svojim nežnim glasom kot tudi s prelepimi verzi, prepolnimi spoštljive bratske modrosti in pozivov k socialni pravičnosti, prispeval veliko. 76-letnik bo za vedno visoko cenjen avtorski in izvajalski lik. A to ni zapis o Youngovi veličini, temveč o njegovem 41. albumu. Ta je hkrati 14. zaporedni, ki ga je posnel ob spremljavi znamenitega krožka Crazy Horse, ki mu je zvest že pet desetletij. Barn je načeloma kompleksen album, ki vključuje vse, kar Youngov album pač mora: iskreno izpovednost, občasno izrazitejšo lepo melodijo, obilo prerijske romantike, pa tudi ravno dovolj upravičene surove jeze zaradi lokalnih in globalnih nesmislov oziroma zablod nas vseh. In seveda veliko, veliko sorazmerno preprostega kitarskega (žiga)žaganja ter obupno ropotajočega doboša in bas bobna. Demo roba! Težava albuma Barn je, da so sozvočja na njem tako rekoč enaka vzdušju, ki ga ponudi obisk vadbenega placa slehernega rokerskega kolektiva, v katerem sodeluje kak tvoj prijatelj ali dva ali pet prijateljev. Praviloma gre za garaže, zaklonišča ali kleti, vonj teh prostorov pa lahko opišemo edino kot vlažno-starikav. In ker gre za ozvočenja, ki so prilagojena vajam na skromni kvadraturi, gost pa je prisiljen obsedeti v neposredni soseščini bobnarja, na primer, je celotna (poslušalska) izkušnja še kar grozljiva. V takih primerih sem si moral neštetokrat priznati, da gre za odvečno trpljenje, ki ga lahko tudi skrajšam. Zato sem svojim prijateljem in obenem (nadobudnim) rokerjem po hitrem postopku rutinsko pohvalil njihovo amatersko početje, predanost in trud ter se zelo hitro vrnil na plano oziroma po svež zrak in tišino belega dne ali črne noči. Tak je album Barn. Zvok na njem je grob, Young sem pa tja tudi malce (namenoma) zafuša in tako – sicer komplotu primerno – dodatno stilizira svojo poezijo. Vojski Youngovih navijačev ga toplo priporočam, vsem mlajšim od 50 let pa preventivno odsvetujem. Te bo namreč na moč preplašil.

Ocena: 3,5