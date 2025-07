Legendarni nastop Queenov se skoraj ne bi zgodil: 'Mislili smo, da bo katastrofa'

Dobrodelni koncert Live Aid, na katerem je leta 1985 nastopila britanska glasbena skupina Queen , velja za enega najbolj znamenitih in poznanih koncertov v zgodovini. A kot sta povedala izvirna člana skupine Brian May in Roger Taylor , se njihov nastop skoraj ne bi zgodil.

V pogovoru za Radio Times sta se spomnila, da zlati frontman skupine Freddie Mercury sprva ni bil navdušen nad idejo. "Mislili smo, da bo to katastrofa. Zlasti Freddie je rekel: 'Nimam pravega občutka za to.' Ni bil vodja skupine, a če se je nekaj odločil, ga je bilo nemogoče prepričati nasprotno," je dejal May.

Organizator koncerta Bob Geldof jih je kasneje ponovno vprašal, ali so si premislili. Ker je bilo navdušenje javnosti nad koncertom vse večje in večje, so se člani skupine Queen naposled pridružili dogodku. "Freddiju sem rekel, da bomo zelo žalostni dan po koncertu, če ne bomo nastopali," je še povedal May.

Kot je dodal Taylor, so bili člani skupine pred nastopom zelo nervozni. "Ne bi rekel, da smo dvomili v svoje sposobnosti, vendar smo imeli ... tehnične pomisleke," je še povedal.

Nastop Queenov na Live Aidu je 60 glasbenikov, novinarjev in drugih članov glasbene industrije leta 2005 razglasilo za najboljši rockovski nastop vseh časov.