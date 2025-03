Pankrti: Ljudje nimajo več veliko za povedati

Kultna skupina je sinoči razgrela občinstvo v razprodani dvorani, ki so jo pred 15. leti tudi otvorili. "Prišli smo na inšpekcijo, lahko se marsikdaj dogaja, če ne nadziraš," sta se ob tem smejala glasbenika. Z odra so, tako kot leta 2009, ponovno grmele uspešnice s kultnega albuma Dolgcajt, kot so Totalna revolucija, Metka, Jest sem na liniji, Lepi in prazni, Lublana je bulana in številne druge.

"Vedeli smo, da mora biti dobra že prva plošča," je pred koncertom dejal Pero Lovšin, Boris Kramberger, basist legendarnih Pankrtov pa je ob tem v šali dodal, da so šele zdaj začeli pesmi z albuma igrati res glasbeno popolno. "Še pet let in bomo res 100-odstotni," je na to smeje odgovoril sloviti vokalist.