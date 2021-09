Legendarna zasedba Queen v Londonu ob obletnici odpira posebno trgovino

V več tematsko urejenih prostorih v dveh nadstropjih je predstavljena kariera skupine do leta 2010, vključno z njenimi legendarnimi koncerti in turnejami v 80. letih prejšnjega stoletja. Trgovina, ki bo stala na Carnaby Street, le nekaj korakov stran od trgovine še ene legendarne britanske skupine, Rolling Stones , bo odprta tri mesece. V njej bodo naprodaj različni spominki, med drugim Rubikova kocka, ki jo krasijo obrazi članov skupine, posebna izdaja igre monopoli ter kitare s podpisom Briana Maya . Poseben queenovski fliper in posnetek koncerta, ki je projiciran na steno, v prostoru ustvarjata vzdušje kluba oboževalcev. Zvočno kuliso ustvarjajo največje uspešnice skupine, kot sta We Will Rock You in Killer Queen , ki odzvanjajo iz zvočnikov.

Queen so svetovno slavo dosegli z uspešnicami, kot so Bohemian Rhapsody, We Are The Champions in Don't Stop Me Now. Frontman skupine Freddie Mercury je umrl novembra 1991. Že nekaj let pred smrtjo je izvedel, da je okužen z virusom HIV, a o napredovanju bolezni ni govoril v javnosti. Skupina deluje tudi po njegovi smrti in v letih 2005 in 2008 je znova koncertirala s pevcem skupine Free, Paulom Rodgersom, ki je prevzel vlogo frontmana. Leta 2012 se je skupini pridružil mlad nov frontman Adam Lambert, ki so ga odkrili v resničnostnem šovu Ameriški idol.