Legendarni rockerji Rolling Stones Trumpu grozijo s tožbo

Nazadnje je 74-letni Donald Trump eno od uspešnic Rolling Stonesov You Can't Always Get What You Want predvajal na sicer slabo obiskanem predvolilnem shodu v Tulsi prejšnji konec tedna.

A to nikakor ni prvič, da je skušal ameriški predsednik vzdušje na svojih shodih ogreti s kakšnim od številnih hitov legendarnih britanskih rockerjev. Rolling Stonesi namreč že vse od Trumpove predsedniške kampanje leta 2016 opozarjajo, da ta njihovo glasbo predvaja brez dovoljenja, in predsednika pozivajo, naj s tem nemudoma preneha. Med drugim je njihov hit Heart of Stone zadonel celo na Trumpovi prisegi leta 2017.