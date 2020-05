Legendarni Stevie Wonder praznuje 70 let

Ameriški kantavtor in glasbenik Stevie Wonder, ki je prvi album izdal pri rosnih 12 letih, se tudi pri 70 letih dobrodelno udejstvuje. Slepi pevec z zatemnjenimi očali, znan po hitih Isn't She Lovely, Sir Duke, Part-Time Lover, I Wish, Superstition in drugih, je v aprilu zbiral sredstva za socialno ogrožene v času koronavirusa.

Stevland Hardaway Morris, kot je njegovo pravo ime, se je rodil 13. maja 1950 v ameriški zvezni državi Michigan. Zaradi motnje v vidu je glasbenik slep, a to ga ni ustavilo pri ustvarjanju glasbe, s katero je začel že zelo mlad. Pred desetim letom se je namreč naučil igrati na orglice, klavir in bobne, kasneje pa še na druge instrumente.

Stevie Wonder je prvi album izdal leta 1962. FOTO: Profimedia

Prvi album The Jazz Soul of Little Stevie Wonderje izdal septembra leta 1962, a mu je mesec kasneje sledilTribute to Uncle Ray, ki ga je Wonder posnel prej, pri 11 letih. Širše občinstvo je pridobil s tretjim albumom Recorded Live: The 12 Year Old Genius, izdanim maja naslednje leto; pesem Fingertips, Pt. 2 je dosegla prvo mesto na ameriških R&B in pop lestvicah. V 60. letih prejšnjega stoletja se je z različnimi albumi velikokrat pojavil na glasbenih lestvicah, večkrat na samem vrhu R&B lestvic, med drugim s singlom Uptight (Everything's Alright), s priredbo pesmi Boba DylanaBlowin' in the Windin pesmijoI Was Made to Love Her.

Stevie Wonder leta 1974. FOTO: Profimedia

Njegove najbolj nepozabne pesmi so sledile v 70. letih. Iz tistega ustvarjalnega obdobja prihajajo pesmi If You Really Love Me, Superwoman (Where Were You When I Needed You), Superstition in You Are the Sunshine of My Life ter albumi Talking Book (1972), Innervisions (1973) in Fulfillingness' First Finale (1974). Med njegove najbolj legendarne projekte štejejo album Songs in the Key of Life (1976), kjer se zlivajo različni žanri. Wonder je v albumu pel o etnični raznolikosti v Ameriki, fantastičnih utopičnih družbah, maščevalskih zvezah in transcendentni ljubezni.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Tudi naslednja desetletja so bila za Wonderja uspešna. Svoj zadnji albumA Time to Loveje izdal leta 2005, leto zatem je prejel grammyja za najboljši moški pop vokalni nastop za From the Bottom of My Heartin za najboljši R&B nastop dueta ali skupine z vokali, ki ga je dobil skupaj z Beyonce za skladboSo Amazing. Leta 2014 je prejel priznanje ameriškega Združenja skladateljev, avtorjev in založnikov (ASCAP) za življenjsko delo in predsedniško medaljo svobode. Med glasbenimi nastopi se loteva socialnih problemov, med drugim na svojem tradicionalnem dobrodelnem koncertu v Los Angelesu, na katerem vsako leto zbira sredstva, s katerimi omogoči nakup božičnih daril otrokom iz socialno šibkejših družin. V aprilu je bil del virtualnega koncertnega dogodka One World: Together at Home, kjer so zbirali sredstva za socialno ogrožene v času koronavirusa.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke