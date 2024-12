Legendarni Tom Waits je dopolnil 75 let

Znan je po skladbah, kot so Blue Valentine, Red Shoes by the Drugstore, In The Neighborhood in Downtown Train. Zadnjo je posnel tudi Rod Steward, k širši prepoznavnosti njegove glasbe pa so s priredbami prispevali The Eagles in Bruce Springsteen. Waits je snemal tudi filme ter med drugim podpisal muzikala Frank's Wild Years in The Black Rider.

O svojem ustvarjanju je dejal, da vedno piše o stvareh, o katerih ve največ. Po podatkih spletnih enciklopedij je zadnji studijski album z naslovom Bad as Me izdal leta 2011.