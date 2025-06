Leila Aleksandra: Želim si, da poslušalca potegne vase - kot reka, ki ne sodi

Po njenih besedah se skladba v srbščini ne opira na iskanje odgovorov, temveč odpira prostor čudenja in kontemplacije. V njej prepleta motive narave, duhovne simbolike in poetične metaforike. "Jaz sem voda, a ta svet je most. To je hiša ljubezni, jaz sem gostja," med drugim zapoje.

Videospot za skladbo je posnel pevkin partner Matic Jelčič Kürner, ki je, kot pove pevka, 'subtilno podčrtal notranjo dinamiko skladbe'. Besedilo je Leila napisala sama, pri melodiji pa sta moči združila s Petrom Penkom.

Glasbenica je v preteklosti že poudarila, da je glasba zanjo medij za postavljanje pomembnih vprašanj in odkrivanje novih perspektiv.