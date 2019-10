Alter turbofolk brez predalčkov zasedbe Leni Kravac: kaj je pita in kaj burek?

Kaj pa seksi računalničar? Punce so vse lokacijsko lokalne, genetsko pa je težje reči (smeh). Poleg naše žirantke Tamare so v glavnih vlogah tudi Lejla Omeragić in Nika Bevc ter Ana Berwanger kot voditeljica. Če pa ste imeli v mislih mame, so jih upodobile Aleksandra Novakovič, Andreja Humar in Marija Brodnjak. Seksi akterja sta naš vokalist Adin Bećirović ter Matic Škrjanc.

Kdo so seksi akterke v videospotu, so Slovenke ali ste jih morali od kod "uvoziti"?

Pač mladina danes prej zrola džoint kot pa sarmo. Vedno več objavljamo in vedno manj počnemo, tako da smo se malo pohecali tudi na račun tega in ustvarili kuharsko oddajo s turbo zaključkom brez zmagovalca.

Seveda ne pozabite na moderno tehnologijo, kjer je govora o moderni odtujenosti s tehnologijo, a ste to nekako spojili tudi s parodijo na moderne kuharske šove, na instagram izumetničenost in najbrž še kaj ...?

Res je, želeli smo deliti recept in če je že komad o pitah, naj bo še recept v videospotu. Pite je pekla Haseda Hušić in pravi, da je glavna skrivnost v gnetenju testa, da je potem mehko in prožno, kar pa zahteva kilometrino.

Najprej razčistimo to: Slovenci ponavadi ne ločimo pite od bureka, sicer lahko kupimo sirovega, pizza, mesnega, špinačnega. A prava pita je sirova, burek pa naj bi bil mesni, zato vas prosim, da nas podučite, kaj je zdaj prav in kaj ne ...

Leni Kravac ste nekje med skajem in turbofolkom, blizu so vam trubači, koliko ste obremenjeni s tem, kam vas kdo popredalčka ali vam gre v prvi vrsti za dober žur in veselje do življenja?

Ravno to – ne obremenjujemo se z žanri, nekako smo se odločili, da zvrst poimenujemo alter turbofolk in to zajema vse od hiphopa, funka, jazza, drum n' bassa do rocka in balkanske glasbe. Smo bend za žur brez predalčkov.

Kaj menite o bendih, s katerimi nekako glasbeno stopicate vštric, kot so npr. Dubioza kolektiv ali Brkovi?

Dubioza kolektiv je eden najboljših show bandov naokoli in res dela na prepoznavnosti žanra, s S.A.R.S. smo pred nekaj leti skupaj nastopili v Križankah in so super. Uspehi podobnih bandov so dobra stvar, saj to pomeni, da obstaja dosti poslušalcev, ki cenijo to glasbo.

Zdaj ste podnaslovili celo pričujoči videospot, da vas bodo razumeli tudi tujci, kao ste sicer s tujino, koliko se vam stroškovno izplača, glede na to, da sta manjši bend?

Zares smo se pred kratkim vrnili s koncertov po Češki in Švedski, dostikrat smo nastopali tudi na Slovaškem, igrali pa smo tudi v Italiji, Franciji, Estoniji in povsod po Balkanu. Spomladi se vračamo na sever, saj smo začeli sodelovati s švedskim managerjem Patrikom Ekelöfom. Glede tujine je tako, da načrtujemo ponavadi po več koncertov skupaj, tako da se nam stroškovno in časovno izide. Za daljša potovanja pa zaprosimo tudi za kakšno pomoč. Za Švedsko so nam letos priskočili na pomoč pru CUK Kino Šiška in Veleposlaništvu Republike Slovenije v Kopenhagnu.

Precej so vas slišali po drugih balkanskih republikah, menite, da imate možnost za uspeh zgolj južneje, ali tudi drugod, Dubioza so npr. dokazali, da se da, a za njimi je najbrž večja mašinerja kot za vami, oni so v tem na polno, vi morda bolj ljubiteljsko oz. priložnostno?

Dubioza to počne konkretno že nekaj časa in od njih se tudi kaj naučimo. Vsekakor smo severni Evropi zelo zanimivi, ker niso navajeni balkanske žur glasbe, tako da jih naš nastop kar malo preseneti. Ravno na Švedskem je bil odziv občinstva in organizatorjev festivala tako dober, da so nas povabili, da igramo še na zaključni zabavi. Za naprej bomo pa videli, kaj bo pokazal čas.