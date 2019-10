Leni Kravac o odmiku od tradicije in instant razmerjih

Mladi na Balkanu pa znajo dandanes prej zviti džojnt kot pa pito oziroma burek. Na to opozarja skupina Leni Kravac v novi pesmi z naslovom Pite ispod sača, za katero so posneli tudi videospot. V videu je trojica mladih poskušala speči popolno pito. Tako so na zabaven način želeli pokazati, kako se odmikamo od tradicije, smo preveč zatopljeni sami vase, v telefone in iščemo instant zadovoljstva.