Lenny Kravitz v Stožicah: Hvala vam za vso ljubezen

Rocker in v prvi vrsti glasnik ljubezni, pozitivnih vibracij in iskrenega rocka, je mesec pred svojim 55. rojstnim dnem drugič nastopil v Sloveniji. V Stožice je privabil okoli devet tisoč ljudi, postregel pa z debelima dvema urama vrhunske rock poslastice.

Lenny Kravitz je drugič obiskal Slovenijo. FOTO: Miro Majcen

Ko kdo omeni Lennyja Kravitza, se zadnje čase vsi večinoma čudimo, saj bo človek star 55 let in deluje vsaj poldrugo desetletje mlajši, spet drugi ga imajo za modno ikono, ki zna tudi trikrat (pre)velik šal nositi kot najbolj seksi modni dodatek na svetu. A glasbeni multitalent, ki ne priznava instant zvezdništva in zase pravi, da je v prvi vrsti glasbenik in oče in ne rock zvezda, je človek, ki poleg glasbenih kvalitet očitno zelo veliko da na ljubezen. Pa naj se sliši še tako klišejsko, mu lahko verjamemo, saj je zagotovo na prvem mestu, ko gre za njegovo ustvarjanje.

V ljubljanskih Stožicah je začel evropski del turneje Raise Vibration. FOTO: Miro Majcen

Letos mineva 30 let od izdaje njegovega prvenca Let Love Rule, s čimer je nakazal pot zelo uspešni karieri in tudi poudaril, da moramo pustiti in sprejeti dejstvo, da"naj pač ljubezen vlada". A namesto, da bi se Lenny šel nostalgijo in delal turnejo v imenu obletnice prvenca, je že lani jeseni odigral prvi, ameriški, sklop turneje Raise Vibration, kot je poimenovl svoj enajsti studijski album, ki jo je zdaj, s koncertom v ljubljanskih Stožicah, ponesel še na evropska tla.

Rocker bo 26. maja dopolnil 55 let. FOTO: Miro Majcen

Koncert so ob 20. uri odprli domači rockerji Seven Days in May, ki so predstavili nekaj pesmi s prvenca in poudarili, da so srečni za priložnost, da so lahko nastopili pred Lennyjem. Že deset minut pred 21. uro pa je, nekoliko prej od napovedane ure, na oder stopil Lenny, v džins hlačah in jakni, zlatim šalom in frizuro, ki se je ne bi sramoval niti Bob Marley. Navidez enostaven oder je ponudil dober svetlobni park, osrednji del pa sta predstavljala tudi velikanska rogova, med katerima se je rocker v megli dima pojavil na zgornji platformi odra, ko je zapel prvo pesem Here To Love ("tukaj smo za ljubezen, da ljubimo"), kar mu je na koncu pomagal zapeti tudi petčlanski mini zborček. "Blagoslovljeni smo, da smo tukaj, na drugem sklopu naše turneje. Imeli smo neverjetne tri dni, hvala vam za vašo ljubezen, čudovit sprejem, uživali smo, spoštujemo vas in se vam zahvaljujemo," je na začetku koncerta povedal Lenny in požel krike odobravanja in navdušenja.

Lenny je v izvrstni formi. FOTO: Miro Majcen

Nadaljeval je s še eno novo pesmijo, We Can Get It All Together ter starejšo Fields of Joyz drugega albumaMama Said. Sledila je že prva eksplozija z American Woman, ki so jo konec prejšnjega tisočletja uporabili za drugi film zAustinom Powersom. Takoj je bilo opaziti neverjetno dobro uigranost in profesionalizem njegove izvrstne spremljevalne zasedbe, v kateri je tudi odlična basistka Gail Ann Dorsey, poznana po sodelovanju z Davidom Bowiejem in dvojcem Tears For Fears.

FOTO: Miro Majcen

Drugi sklop je Lenny začel s politično pesmijo z novega albuma Who Really Are the Monsters, ki ima nekoliko vesoljski oz. elektronski prizvok, tempo pa nadaljeval z Bring it OninDig In, nekoliko ga je omilil v Freedom Train, nato pa je sledila desetminutna izvedba njegovega prvega hita Let Love Rule, ob kateri mu je izdatno pomagalo tudi navdušeno občinstvo, zasedba pa si je dala duška z navdahnjenim improviziranim muziciranjem.

Kravitz se je v velikem slogu "odkupil" za nekoliko ponesrečen nastop za Bežigradom pred 15 leti. FOTO: Miro Majcen

"Hvala vam za vso ljubezen," je dahnil Kravitz, ki se je nekajkrat podal med ljudi, na obeh straneh odra, kot tudi na sredini, ko je prišel do prvih vrst. Najbrž obstaja tudi kak srečnež ali srečnica, ki se ga je lahko dotaknil, čeprav je bilo med obiskovalci slišati veliko Italijanov in nemško govorečih privržencev.

"Hvala vam za vso ljubezen!" FOTO: Miro Majcen

Drugo polovico koncerta je začel lahkotneje, saj je s svojim neverjetnim visokim glasom izvedel najprej nežnoIt Ain't Over 'til It's Over, nato pa še deklarativnoStand By My Woman, kjer smo lahko slišali, da je njegov izraziti in krepki vokal tako brezhiben kot na posnetkih, v živo pa je še toliko bolj prepričljiv. Njegovi novi pesmi LowinRide obe zvenita kot uspešnici, ki ju že dolgo poznamo, da pa je seznam pesmi, ki ga je skončal ob pol enih dan poprej, kot je objavil na svojem Instagramu, dobro uravnotežil, pa je pokazal še v zadnjem sklopu pesmi, ko je najprej izvedel poskočno himno proti rasizmu Mr. Cab Driver s prvega albuma, kar je nadaljeval z Bank Robber Man, za konec pa postregel z udarnim trojčkom pesmi Fly Away, Are You Gonna Go My WayinLove Revolution.

Koncert je trajal debeli dve uri. FOTO: Miro Majcen

Lenny je poudaril, da bi bilo dobro, da dojamemo, da je "res ljubezen tista, ki vrti naš svet in da smo ustvarjeni od iste sile, istega boga in da moramo vedeti, da smo vsi bratje in sestre". Univerzalno sporočilo, ki mu gre verjeti, sploh ko pride o nekoga, ki zna to tako dobro preliti v svojo umetnost. Kravitz namreč že tri desetletja poje o ljubezni, o tem, da se moramo zavedati, da je to tisto osnovno vodilo in bistvo, ki vrti ta svet.

V Stožicah se je zbralo okoli 9000 navdušencev. FOTO: Miro Majcen

Kravitz se je po dobrih dveh urah poslovil od Slovenije in pustil precej boljši vtis kot pred poldrugim desetletjem, ko mu je na stadionu za Bežigradom ponagajal glas in je zato izvedel nekoliko okrnjen nastop. Na oder se je vrnil še za dve pesmi, Stillness of Heart in himnično Again. V parterju po odrom je bil zvok naravnost odličen, Lenny pa nas je brez dvoma prepričal, da ostaja eden od vodilnih rockerjev na glasbeni sceni, ki je po treh desetletjih kot staro vino, iz leta v leto boljši. Naravnost vrhunsko, z veliko ljubezni, srčnosti in neponovljive rockerske karizme, kot jo je sposoben sproducirati le Lenny. Že zdaj lahko brez slabe vesti zatrdimo, da je bil to eden od koncertnih vrhuncev leta, čeprav nas na istem prizorišču kmalu čakata še dve legendi, StinginMark Knopfler.