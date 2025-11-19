Lenny Kravitz prihodnje leto na Hrvaškem in v Srbiji

Eden najbolj priljubljenih glasbenikov današnjega časa Lenny Kravitz bo v puljski Areni nastopil julija oz. dve leti po zadnjem koncertu na tem prizorišču. Mesec prej, junija, bo imel koncert na beograjskem Ušću, so danes sporočili organizatorji koncerta.

Kravitz je maja lani ob svojem 60. rojstnem dnevu izdal 12. studijski album Blue Electric Light. V sklopu turneje, na kateri je predstavljal album, je razprodajal dvorane po svetu, od Evrope do Južne Amerike in Avstralije. Dvakrat je doslej nastopil tudi v Ljubljani, nazadnje leta 2019 v Stožicah.

V več kot 30-letni glasbeni karieri je presegel okvire soula, rocka in funka ter jih iz 60. in 70. let minulega stoletja pripeljal v sodobnost, za kar je v kategoriji moškega rock izvajalca prejel štiri zaporedne grammyje.

Znan je po pesmih, kot so Mr. Cab Driver, Mama Said, It Ain't Over 'til It's Over, Stand By My Woman, American Woman, Are You Gonna Go My Way?, Fly Away in I Belong To You. Prodal je okoli 50 milijonov plošč po vsem svetu, uveljavil pa se je tudi v filmskem svetu.