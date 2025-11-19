Svetli način
Lenny Kravitz prihodnje leto na Hrvaškem in v Srbiji

Zagreb/Beograd, 19. 11. 2025 16.14 | Posodobljeno pred 2 urama

STA , E.K.
V puljski Areni bo naslednje poletje nastopil 61-letni rock zvezdnik in multiinstrumentalist Lenny Kravitz. Pred tem bo imel koncert v Beogradu. Štirikratni dobitnik nagrade grammy je lani izdal 12. studijski album, na Hrvaškem in v Srbiji pa se bo ustavil v okviru nove turneje Lenny Kravitz Live 2026.

Eden najbolj priljubljenih glasbenikov današnjega časa Lenny Kravitz bo v puljski Areni nastopil julija oz. dve leti po zadnjem koncertu na tem prizorišču. Mesec prej, junija, bo imel koncert na beograjskem Ušću, so danes sporočili organizatorji koncerta.

Lenny Kravitz FOTO: Profimedia

Kravitz je maja lani ob svojem 60. rojstnem dnevu izdal 12. studijski album Blue Electric Light. V sklopu turneje, na kateri je predstavljal album, je razprodajal dvorane po svetu, od Evrope do Južne Amerike in Avstralije. Dvakrat je doslej nastopil tudi v Ljubljani, nazadnje leta 2019 v Stožicah.

V več kot 30-letni glasbeni karieri je presegel okvire soula, rocka in funka ter jih iz 60. in 70. let minulega stoletja pripeljal v sodobnost, za kar je v kategoriji moškega rock izvajalca prejel štiri zaporedne grammyje.

Znan je po pesmih, kot so Mr. Cab Driver, Mama Said, It Ain't Over 'til It's Over, Stand By My Woman, American Woman, Are You Gonna Go My Way?, Fly Away in I Belong To You. Prodal je okoli 50 milijonov plošč po vsem svetu, uveljavil pa se je tudi v filmskem svetu.

