Lenny ob pol enih zjutraj v Stožicah dokončal seznam pesmi za novo turnejo

"00.22 zjutraj. Slovenija. Konec dolgih vaj z novim seznamom pesmi v roki," je ponoči na Instagramu objavil ameriški rocker Lenny Kravitz. Ta se v teh dneh v Sloveniji pripravlja na prvi koncert po 15 letih, hkrati bo to prvi koncert turneje Raise Vibration, ki jo bo začel prav v Stožicah.

Predskupina bo domača rockovska zasedba Seven Days in May, sicer pa bo rocker poleg pesmi z nove plošče zagotovo predstavil tudi svoje favorite, kot so Let Love Rule, Mama Said, It Ain't Over 'til It's Over, Stand By My Woman, American Woman, Are You Gonna Go My Way?, Fly Away.

Lenny v teh dneh ni dosegljiv za medije, zagotovo pa se bo sprehodil po Ljubljani, kjer ga bodo zagotovo opazili oboževalci in najbrž z njim naredili selfi. Če ste v bližini, imejte oči odprte ...