Leopold I. in Vlado Kreslin navdušila občinstvo festivala Arsana

Mednarodni festival Arsana je eden najpomembnejših glasbenih in kulturnih festivalov v Sloveniji, ki poteka vsako leto na Ptuju, najstarejšem slovenskem mestu. V zadnjih letih je prerasel v enega najbolj prepoznavnih glasbenih festivalov v Sloveniji in tem delu Evrope, ki je v šestnajstih letih ponudil preko 1100 dogodkov, gostil 11.000 umetnikov mednarodnega slovesa, privabil več kot pol milijona obiskovalcev in najstarejše mesto zapisal na svetovni glasbeni zemljevid. Uveljavil se je kot dogodek, ki slavi raznolikost glasbenih žanrov, ponuja bogat kulturni program na zgodovinskih prizoriščih mesta, povezuje slovensko in mednarodno kulturno sceno ter privablja obiskovalce iz Slovenije in tujine.

17. festival Arsana bo med 14. junijem in 29. avgustom 2025 na slikovitih prizoriščih zgodovinskega mesta Ptuj na več kot 50 dogodkih gostil 400 domačih in tujih ustvarjalcev s področja klasične, jazz, etno, world, rock in popularne glasbe. Festival daje prostor tudi mlajšemu občinstvu, prireja otroške aktivnosti in bogat spremljevalni program. Med prvimi sta nastopila Vlado Kreslin in Leopold I., ki sta s svojima nastopoma in duetom navdušila zbrano občinstvo.