Leopold I. prižiga največji poletni hit

ROLE MODEL - Look At That Woman

Kako je zdaj že s to legalizacijo, je zadnjič tisti referendum uspel, ali kako ... Leopold I. razkriva, da tudi če ni, ga pohajo vsi. In tako bo bržčas tudi v prihodnje. Skada je sila zabaven pregled reggae-funky pop hitič, ki humorno v slogu francoskih družinskih filmskih komedij povzema širno gandža problematike, predvsem tisti notranjepolitični del le-te. Raperjeva pesniška virtuoznost skozi song niti za milimeter ne popusti. Njegova sproščena pripovednost nas lahkotno, a zelo odločno vodi med številne kadre, ki prikazujejo zadovoljneže zdaj za bolj zdaj manj gosto dimno zaveso. Skada ima zelo jasno ambicijo, da na tronu pridruži Leopoldove največji uspešnici Pleše po svoje . Ob tem Leopold I. mimogrede spomni tudi na že dobro znane podobnosmerne hite Klemna Klemna , pa Emkeja ali pa na tistega Nipkeja z gosti. Kada sn z ateisti, z verniki po maši, ker vsak je bliže bogi, ko ga pokne toti haši(š)! Hahaha! A maš' mogoče r*zle? Maš. Dobr'.

Puhasta zvočna slika je trendovsko premišljena in na prvi posluh prija. Toda nov hitič ambicioznega ameriškega kantavtorja ima dve očitni težavi. Role Model je sicer 27-letni lepotan, ki mu, vsaj načeloma, ustreza tudi njegovo (neposrečeno) izbrano ime, tj. nadimek (sicer je model v resnici Tucker Pillsubry). Toda kjut, kakršen je Pillsburyjev lik, ima povsem neznačajski, s tem pa dokaj nezanimiv glas. Navsezadnje je tudi harmonska vijuga songa Look At That Woman vse prej kot nekaj nepredvidljivega ali pač trajnejše intrigantnega. Role Model ali Vzornik, a le za eno skromno poletno popoldne. Kot poceni sladoled pozabljen na vročini – prekmalu ga ne bo več.

Ocena: 3

2NITE - Tebi bi pel