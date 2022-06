Lepa Brena: Mislila sem, da mi je nekdo ukradel identiteto

Nov prireditveni prostor v Dekanih, ki ga je za nekaj časa izpraznila korona, bo prihodnjo soboto krasila Lepa Brena. Zvezda Fahreta Jahić- Živojinović, ki na balkanskem nebu gori že od osemdesetih let, še vedno mladostna in še vedno lepa, na obali obljublja 'best of the best' – venček svojih največjih uspešnic. Več o jugoslovanski legendi pa v nedeljskem POP IN-u.