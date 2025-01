Lepa Brena na novoletni koncert v Beogradu prišla z berglami

Nesreča se ji je zgodila v začetku decembra, ko je med koncertom v Zagrebu nanjo padel član snemalne ekipe, pevka pa je kljub hudi poškodbi stopila na oder in odpela 23 pesmi. Občinstvo ni niti opazilo, da je z njo kaj narobe. O poškodbi je javnost šele pozneje obvestil organizator koncerta, ki je sporočil, da je bila operirana in da morajo prestaviti preostala dva datuma koncertov.

"Na žalost se je med enim izmed nepozabnih trenutkov na polovici koncerta zgodila nesreča, ko je snemalec padel name, zaradi tega padca pa sem si zlomila nogo. Iz ljubezni do vseh v dvorani se nisem želela ustaviti in sem pela naprej. Dobra novica je, da bo vse v redu, vendar trenutno potrebujem nekaj časa, da si opomorem. Vaša ljubezen, podpora in potrpežljivost v tem obdobju nam veliko pomenijo. Hvala iz srca," je pozneje na družbenih omrežjih sporočila Brena.