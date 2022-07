Tudi balkanska glasba ima v Sloveniji veliko gorečih oboževalcev, na koncertu ikonične bosanske pevke Lepe Brene pa je ta konec tedna na Obali na tisoče mladih na vsa grla prepevalo pesmi, ki so nastale, še preden so se sploh rodili. Na novem koncertnem prizorišču Music Park v Dekanih so tako odmevale uspešnice Jugoslovenka, Luda za tobom in Uđi slobodno. 61-letna Fahreta Jahić pa je občinstvo na nogah in v zraku brez težav držala kar dve uri.