Lepa Brena po 16 letih prekinila sodelovanje s svojo skupino

Pevka Lepa Brena je po 16 letih presenetila z novico, da se po 16 letih razhaja s svojo spremljevalno skupino. Kot je povedala za srbske medije, so včasih za napredek potrebne spremembe in poudarila, da so se razšli v dobrih odnosih in prijateljskem vzdušju. 64-letnica je ob tem razkrila, da že ima novo skupino, s katero bo nastopala.