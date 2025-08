Lepa Brena se je upokojila

Po poročanju srbskih medijev se je pevka Lepa Brena po več kot 40 letih glasbene kariere upokojila. Pred nekaj meseci naj bi namreč vložila vlogo za pokoj, ki so ji jo zdaj odobrili. Kljub temu naj bi zvezdnica še naprej ostala aktivna na glasbeni sceni.

Kot je povedala v enem od preteklih intervjujev za story.rs, je na začetku svoje kariere razmišljala, da bi opustila glasbo in se začela ukvarjati s čim drugim. "Imela sem ideje in načrte. Nisem vedela, da bom spoznala Slobodana Živojinovića, ki bo prevzel poslovni načrt in mi spremenil življenje," je dejala tedaj, ko je posebej poudarila, da si še ne želi v pokoj.

Pevka se, kot je povedala v enem od intervjujev za našo medijsko hišo, sicer vselej rada vrača v Ljubljano. "Všeč mi je, ker je mesto lepo, svetlo in čisto," je povedala glasbenica, ki je lansko leto s turnejo navduševala v Sarajevu, Podgorici, rojstnem Brčkem in tudi v Zagrebu, kjer pa si je med tretjim koncertom nesrečno zlomila nogo. Med okrevanjem je imela več prostega časa kot sicer. "Kar mi manjka že celo življenje, je druženje z ženskami, s prijateljicami. Rada poslušam ženske, ki govorijo o svojem frizerju, kdo, kje, kaj ... Malo tračev, da se malo odmaknem, ker celo življenje preživljam z moškimi," je dejala.