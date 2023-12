Lepa Brena v enem dnevu razprodala zagrebško Areno

Srbski pevki Lepi Breni je uspelo doseči nov mejnik. Dosegla je, česar ni še noben glasbenik na območju nekdanje skupne države – v enem dnevu je razprodala koncert v zagrebški Areni, ki ga bo imela prihodnje leto. Karte je dala v prodajo eno leto in en dan pred koncertom in njeni oboževalci so jih razgrabili, kot bi šlo za vroče žemljice.

"Dragemu občinstvu bom pripravila spektakel, ki si ga bodo zapomnili," pravi legendarna Lepa Brena, ki je na sceni že več kot 40 let. V enem dnevu je razprodala koncert v zagrebški Areni, ki ga bo imela 6. decembra 2024: "Predvsem bi se rada iz srca zahvalila svojemu občinstvu, ki mi stoji ob strani, ne samo zdaj, ampak vsa leta moje dolgoletne kariere. Res sem navdušena in v vašo čast pripravljam veliki spektakel, ki ga ne bomo pozabili. Zagreb, vidimo se ne samo 6. decembra, ampak tudi sedmega decembra naslednje leto." icon-expand Lepa Brena FOTO: Miro Majcen Brena je takoj po razprodanem prvem koncertu najavila še en koncertni datum, dan pozneje. Ji je idejo za zagrebško Areno po dolgih letih znova dala njena snaha Aleksandra Prijović (žena njenega pastorka Filipa Živojinovića), ki je v teh dneh Areno napolnila pet dni zapored? Morda. A vsekakor je Brena glasbenica, ki ji nikoli ni bilo težko razprodati velikih aren vzdolž nekdanje skupne države. PREBERI ŠE Aleksandra Prijović: kdo je Srbkinja, ki je petkrat razprodala Areno Zagreb? Lepa Brena dosega uspehe na vseh področjih. V bogati karieri, dolgi več kot štiri desetletja, se glasbena diva lahko pohvali z največkrat izvedenimi koncerti v regiji, najbolje prodajanimi albumi, polnimi stadioni in arenami, zato ne preseneča niti dejstvo, da je Areno razprodala v enem dnevu.