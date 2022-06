Lepi Vičan vas bo prevzel U momentu

Na trap tekmi tega tedna, priznam, vodi Maribor.

TIM TEKAVEC – U momentu

Kdo sploh lahko oporeka tezi, da je sveži singlični met Tima Tekavca vrhunski poletni šlager? To je neizpodbitno dejstvo! Mladenič, vešč tudi rapanja, opojno poletno melodijo lahkotno zgrabi in jo ravno prav senzibilno odpelje čez vse motive. Sploh je srce parajoča tista neslišna, fantomska pavza tik pred zasukom v refren. Ok, že drži, da bi Chris Brown, če bi ga povabili na Slovensko popevko in mu namenili ta(k) song, želel imeti še kako doponilno, se pravi, vzporedno ali podporno vokalno plast. Dve, tri sence najdem tudi v sicer prikupnem besedilu: a niti man pomeni a nitty man (v bežnem prevodu malce trapast, avšast mož) – ta verz bi bil lahko bolj zbrušen. Še manj mi je všeč, ej, neposrečena glagolska skovanka za-feel, v pregibu skoraj odvečna sopomenka, torej za-feelu. Veseljaško najstniško lomastenje po Trstu bi v vizualnem smislu stilistično zlahka presegla, morda pa res, balerina na delu tam više ob obzidju pri Svetem Justinu. Seveda pa je res, da Tekavec ni in tudi nikoli ne bo Plestenjak. In ravno ob tej pol-dilemi bi izpostavil še en lirični trenutek, ki se mi zdi poseben in dragocen obenem. Kdo – pod 40 – še omenja čb fotke? Flyboy res zna kresniti magično iskro. Lepi Vičan lahko v U momentu romantično reaktivirata celo armado babic, vam povem. S potencialom in močjo, ki jo premore, si je Tim Tekavec pohvalo spisal in posnel že sam. Teh nekaj skromnih recenzentskih misli je, itak, samo neki t'ko za zraven. Ocena: 5 AIMA VITTORI – Pom Pom

Mariborski trap matador na prvi pogled nemara deluje celo malce preveč resno, ne posebej zaupljivo, mogoče kar nevarno. A če se sprašujemo, ali je artistov povsem svež singlični pridelek, prava sodobna poletna uspešnica, je odziv lahko edino pritrdilen. Čustvena vznesenost sledi šele po seznanjanju z refrenom, a premiki v to smer poslušalca zapeljejo v čisto vse na novo uvedene in obenem perfektno gradirajoče zvočne ravni. Začenši, seveda, s skrajno prijazno, malodane drakeovsko ritmiko in čisto prvim vokalnim vzponom. Zvočni efekt v tem smislu marsikateri pevski nastavek delno ali pa močno zablura, se pravi, tem odvzame ostrino. Toda. Slogovno komad Pom Pom predstavlja skoraj popolno uravnotežen traperski sad. Samo parkrat ga je treba slišati in že nas ima! Premišljeno odmerjena dolžina songa se bo še prekmalu zdela prekratka. Ocena: 5 IMAGINE DRAGONS – Sharks

Spričo akutne oblikovne in vsebinske neinovativnosti se mi je pojav in huronski uspeh lasvegaških Imagine Dragons vselej zdel precej bizaren. Že res, da je prvi album kvarteta Night Visons (letnik 2012) v par zavihkih obetal nano indie-pop revolucijo. A se je nato izšlo tako, da so naslednji štirje albumski paketki Imagine Dragons ekspresno pristali na zunanjih diskih, ki že lep čas ležijo v garaži kaj-pa-vem-kje. Zelo bledo se spominim nekaj njihovih udarnosti z drugega albuma Smoke & Mirrors (2015). Od tedaj je so bili ID nezanimivi. Vse do te čisto sveže in skrajno neobremenjene popevke, ki je zasnovana praktično v stilu Mayerja Hawthornea ali Robina Thickea. Hm? Še vedno enigmatična ostaja zavidajoča parabola komericalne uspešnosti zasedbe Imagne Dragons. Kajti. Na račun bolj kot ne kr-nekakšnega pop-rocka so pobi pokasirali bistveno več, kot bodo s to normalnostjo: koncept ni slab in, vrag, le redko se tako komu res posreči. Medtem ko aktualno Sharks še naprej zmerno hvalim. Komad bo pristal na albumu Mercury - Act 2. Ta izide prihodnji petek. Ocena: 3,5 BRUDAZ – PSG