Lepo Breno po koncertu v Zagrebu operirali v bolnišnici

Zvezdnica Lepa Brena , ki je s svojo glasbo prepoznavna po širšem Balkanu, je v Areni Zagreb sinoči nastopila že tretjič in svojim oboževalcem ponovno priredila pravi spektakel. In to z zlomljenim gležnjem. Pred začetkom koncerta je namreč član tehnične ekipe z odra padel v spuščeno dvigalo, kjer je na svoj nastop ravno takrat čakala Lepa Brena in jo nesrečno poškodoval. Kljub temu je 64-letnica nastop speljala do konca, nato pa so jo člani ekipe nemudoma odpeljali v bližnjo bolnišnico, kjer je bila nato operirana. Na oddelku za travmatologijo je preživela tudi noč, danes zjutraj pa so organizatorji njenih koncertov v Zagrebu na družbenih omrežjih sporočili, da bo morala pevka zaradi okrevanja odpovedati preostala dva koncerta v Areni Zagreb. Zaskrbljeni oboževalci so si po novici, da je glasbenica sicer dobro, oddahnili in ji s sporočili zaželeli čimprejšnje okrevanje.

Organizatorji Breninih koncertov v Zagrebu so takole sporočili javnosti: "Javnost obveščamo, da se je med sinočnjim tretjim koncertom Lepe Brene zgodila nesreča, zaradi katere je priljubljena regionalna zvezdnica prestala operacijo gležnja. Operacija je bila uspešno izvedena in pevka se počuti dobro. Do nesreče je prišlo, ko je član tehnične ekipe z odra padel v spuščeno dvigalo, kjer je Lepa Brena ravno čakala na svoj nastop. Pri tem se je poškodoval in nesrečno poškodoval tudi njo. Lepa Brena je kljub hudim bolečinam znova pokazala neverjetno profesionalnost in izpeljala zelo zahteven koncert brezhibno do konca. Pokonci sta jo držali evforija in želja, da ne bi razočarala svojih oboževalcev. To pogumno dejanje je le še en dokaz njene veličine, predanosti glasbi in ljubezni do svojih oboževalcev".

Preostala koncerta, ki bi ju 64-letnica morala imeti danes in 16. 12. so prestavili na čas, ko bo Lepa Brena okrevala. Slednja pa se za zdaj še ni oglasila.