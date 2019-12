Lestvica božičnih pesmi, ki stojijo v senci priljubljenih prazničnih klasik

Ustvarjalci britanskega časnika The Observer so svoje bralce prosili, da jim zaupajo svoje najljubše praznične pesmi, ki so jih zasenčile zimzelene božične popevke. Tako so ustvarili alternativno lestvico, na kateri je prvo mesto zasedel Shane MacGowan s pesmijoChristmas lullaby. Med 25 izpostavljenimi skladbami so tudi pesmi Kate Bush , Jamesa Browna in Toma Waitsa .

Najboljšim petim sledi Winter song skupine Lindisfarne, na sedmo mesto se je uvrstila skladba Sufjana Stevensa z naslovom That was the worst Christmas ever!, na osmem mestu je pesem White wine in the sun kantavtorja Tima Minchina, deveto mesto je zasedla pesem A doe to a deer skupine Los Campesinos!, na desetem mestu pa lahko najdemo izvajalca Big Cynthia s pesmijo I got your cookies and milk.

Na lestvici so se znašle tudi Christmas card from a hooker in Minneapolis Toma Waitsa, Blue Xmas (to whom it may concern) Milesa Davisa, Silent night/Seven o'clock news v izvedbi Simona and Garfunkela, Must be Santa Boba Dylana ali pa Red water (Christmas mourning) v izvedbi Type O Negative, ki je postavljena na 25. mesto.