Lestvica največjih zvezd pop glasbe 21. stoletja razburja in razdvaja.

Na spletu odmeva lestvica največjih zvezd pop glasbe 21. stoletja, ki so jo sestavili in objavili novinarji in uredniki revije Billboard . Prvo mesto si je po njihovem mnenju prislužila priljubljena zvezdnica Beyoncé , drugo mesto trenutno najuspešnejša glasbenica Taylor Swift , tretje pa iz glasbenih vod že nekaj časa odsotna Rihanna . "Medtem ko je Taylor Swift po številkah največja pop zvezda stoletja, je Beyoncé na vrhu na podlagi njenih celih 25 let vpliva in razvoja," so svojo odločitev o zmagovalki argumentirali pri reviji.

Novinarji in uredniki so s svojim izborom precej razburili in razdvojili javnost. Na seznamu, ki zaokroža zadnjih 25 let glasbe, namreč manjkajo nekatera odmevna imena, prav tako obrvi dvigajo nekatere razvrstitve. Kdo se je zavihtel na vrh in kdo je bil pozabljen? Med deseterico je moč najti še raperja Draka , ekstravagantno Lady Gaga , princeso popa Britney Spears , ki si je kljub nazivu zaslužila 'le' šesto mesto, raperja Kanyjeja , najstniškega idola Justina Bieberja , zvezdnico filmskega muzikala Žlehtnoba Ariano Grande , deseto mesto pa zaseda vokalistka generacije Adele .

Preostalih 25 mest zasedajo Usher, Eminem, Nicki Minaj, Justin Timberlake, Miley Cyrus, Jay-Z, Shakira, The Weeknd, BTS, Bruno Mars, Lil Wayne, One Direction, Bad Bunny, Ed Sheeran in Katy Perry. Med 25 glasbeniki tako ni moč zaslediti imen, kot sta Madonna in Michael Jackson, ki sta znana tudi kot kralj in kraljica popa. Pri reviji so pojasnili, da so na seznam vključili imena, ki so najbolj zaznamovala zadnjih 25 let pop glasbe.

So pa uredniki in novinarji poleg seznama objavili še skupino zvezdnikov, ki so si po njihovem mnenju zaslužili častno omembo. To so: 50 Cent, Alicia Keys, Billie Eilish, Cardi B, Carrie Underwood, Chris Brown, Christina Aguilera, Doja Cat, Dua Lipa, Future, Jennifer Lopez, Kelly Clarkson, Kendrick Lamar, Kesha, Lana Del Rey, Lorde, Maroon 5, Megan Thee Stallion, Missy Elliott, Nelly, Olivia Rodrigo, Pink, Post Malone, Sean Paul in SZA.