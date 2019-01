Let 3: Kako je golob Dinko postal Vaso?

Let 3 in Vuco so posneli zanimivo sodelovanje, goloba Dinka pa prekrstili v Vasa.

"Dogovor smo sklenili iz prve, ni ga bilo treba veliko nagovarjati, nekako mislim, da je tudi Vuco na skrivaj razmišljal o podobni situaciji. Potem smo se slišali in se dogovorili o vsem skupaj. Vse skupaj je lahko, saj se imamo vsi radi, se razumemo in se cenimo," je o sodelovanju povedal Mrle iz Let 3 . Vuco verjame, da je zemlja ravna zaradi pojma "vodoravno" – ker če bi bila zemlja okrogla, potem pojem vodoravno sploh ne bi obstajal, obstajal pa bi pojem "vodookroglo", o sodelovanju s skupino Let 3 pa z navdušenjem pravi: "Bas boben v trebuh, dobiš torto v čelo, vokali režejo oči, to je: 'heavy rokija'!"

Videospot so posneli v prostorih družbenega doma Dolnji Golubovići, sodelovali so tudi vaščani iz naselja Gornji Golubovići, del spota je bil posnet v mesnici, ki simbolizira družbo, ki jé svoje otroke in na koncu pojé še samo sebe. Vsaka podobnost z resničnostjo je zgolj naključna.



Let 3 pa lahko 20. februarja ujamete v Cvetličarni na Antivalentinovem žuru, v istem dnevu bodo nastopili še Vojko V in TBF, dan kasneje, 21. februarja pa bodo nastopili še Edo Maajka, Klemen Klemen in Elemental.