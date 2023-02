Let 3 po zadnjih anketah oboževalcev favorit Evrovizije

Potem ko so nekatere države že sporočile, kdo jih bo zastopal na Pesmi Evrovizije, in objavile zmagovalne pesmi, so se pojavile različne ankete, ki kažejo, kdo so favoriti letošnjega tekmovanja. Kot kaže, so med favoriti tudi slovenski predstavniki Joker Out, ki bodo Slovenijo zastopali s pesmijo Carpe Diem.

Bliža se tekmovanje za pesem Evrovizije, vse več držav pa je že izbralo svojega predstavnika za to pevsko tekmovanje. Z razkritjem pesmi so se že pojavile prve ankete, ki napovedujejo zmagovalca. Po objavljeni raziskavi je letos favoritinja za zmago predstavnica Norveške Alessandra, ki bo nastopila s pesmijo Queen of Kings. Čeprav je na stavnicah uvrščena na tretje mesto, pa so jo ljubitelji tekmovanja postavili na prvo mesto. icon-expand Let 3 so favoriti za zmago na Pesmi Evrovizije. FOTO: Instagram Na drugo mesto za njo se je uvrstila Španija s pesmijo Blance Paloma Eaea, tretje mesto pa je zasedla Italija, ki je izbrala Marca Mengonija in pesem Due vite. Četrto mesto je pripadlo Češki in njeni predstavnici Vesni s pesmijo My Sister's Crown. Na peto mesto pa so se uvrstili predstavniki Slovenije, skupina Joker Out, s pesmijo Carpe Diem. PREBERI ŠE Joker Out predstavili pesem, s katero bodo zastopali Slovenijo Po izboru Hrvaške, ki bo na Evrovizijo poslala skupino Let 3, pa se tem, sodeč po zadnjih anketah, obeta celo zmaga.