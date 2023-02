Let 3: Sovražimo mir, v katerega so prisiljeni tisti, ki so zatirani

Potem, ko je Damir Martinović Mrle konec 70. let igral v pank zasedbi Termiti , je potem leta 1986 s pevecm Zoranom Prodanovićem Prljo in skupino reških glasbenikov osnoval zasedbo Let 2, ki se je kmalu preimenovala v Let 3. Prva dva posnetka, pesmi Pokušaj in U rupi od smole, so objavili na LP kompilaciji Rijeka – Pariz –Texas iz leta 1987.

Kdo so Let 3?

Let 3 so nedavno s pesmijo Mama ŠČ prepričljivo zmagali na hrvaškem evrovizijskem izboru Dora.

Da so hitro naredili vtis na hrvaški glasbeni sceni, ni odveč poudarjati, saj so od vsega začetka, poleg glasbe in besedil, veliko pozornosti posvečali tudi svoji podobi in odličnim koncertnim nastopom. Prvi album Two Dogs Fuckin' so objavili leta 1989, na katerem je tudi himna Izgubljeni, drugi, El Desperado, pa je sledil že dve leti kasneje, na njem pa so obdelali tudi Termite (Vjeran pas), vmes pa neutrudno koncertirali po Sloveniji, Avstriji, Franciji, Italiji, Španiji in tudi po Grčiji in Alžiriji.

Leta 1994 so se preselili na posestvo Blue Moon blizu mesta Hum v Istri, kjer so v miru ustvarili tretji album Peace, ki je prinesel nove hite kot so Nafta, Droga, Kontinentio in druge. Kako dobri so v živo, so pokazali na dvojnem koncertnem albumu Živi kurac (1996), ki velja za edega najboljših koncertnih albumov na Hrvaškem s konca prejšnjega tisočletja.

Istega leta so sodelovali tudi v gledališki predstavi Fedra Ivice Buljana, s katero so gostovali po Španiji, Italiji, Sloveniji, Grčiji, Makedoniji pa vse do daljne Venezuele. Mnogi so jim priznali, da njihova glasba tako dobro kot na koncertih, deluje tudi na gledaliških deskah.

Leta 1997 so izdali album Nečuveno (v prevodu: neslišano), na katerem ni bilo popolnoma nič, a je album kupilo 350 ljudi. Čeprav na njem ni bilo nič, niti posnete tišine, so trdili, da gre za "umetniško vizijo skupine, ki je ploščke oštevilčila, naredila ovitek ter jih prekrstila v album skupine Let 3".