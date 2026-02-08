Let 3: Svetovna situacija od nas zahteva, da pojemo o ljubezni

Mrle, kaj se je zgodilo lansko leto, da si izdal pet albumov, pred nami je nov album in vinil Let 3 RKTRD NDRD, izšle pa so tudi drugi tvoji projekti, nam lahko malce razložiš?

Let 3 smo po Eurosongu videli, da se nam še ljubi in da imamo še navdiha za novo glasbo in albume, zato smo se odločili za ljubezenski album, svetovna situacija od nas zahteva, da pojemo o ljubezni. To smo počeli že prej, a na drugačen način. Prvič pa je prišlo tako, da imamo ljubezenske pesmi. Hkrati sem delal tudi za gledališče, Shakespearovega Othella, v režiji Vita Tauferja, ki je super predstava, založba Dallas pa je glasbo iz te predstave, na mojo željo, izdala na vinilni plošči. Za projekt DJ Demian je prav tako bil navdih v gledaliških predstavah, v navdih so mi igralci, Seraphim Codex pa mi je pomagal, da sva obelodanila dvojni album Culminazione. Zanima me tudi elektronika in techno, kar sem izrazil pri tem projektu, nekajkrat pa sem vrtel tudi v živo in je izpadlo naravnost super.

Damir Martinović Mrle iz Let 3 zna poskrbeti za šok faktor, kar je pokazal tudi tokrat, za naš intervju. FOTO: B.T.

Album Let 3 govori o ljubezni, kar za vas, v taki obliki ni ravno v navadi, obenem pa je zelo poslušljiv, že ob prvem poslušanju ...

Če je res tako, smo veseli, je pa res, da se že ves čas trudimo, da je vsak naš album drugačen od prejšnjega, kar nam solidno uspeva. Zdaj pa smo naredili všečno ljubezensko ploščo, lepo je, da je ljudem všeč in se jim zdi srčen, privlačen, topel. Naj budi ljubezen. Prvotno smo imeli trinajst pesmi, dvanajst ljubezenskih in eno o ritih, samo ta ni bila sprejeta, pa smo jo vrgli z albuma (smeh).

Za hrvaške medije si izjavil, da "dokler svet izza ekranov masturbira, mi verjamemo v ljubezen", kaj te je v teh temnih časih spodbudilo k temu? Menda ne iz obupa?

Nobenega obupa, ne, ljudje smo topla človeška bitja, ki moramo odpreti srca in telesa, odpreti se moramo eden drugemu in uživati v vsej lepoti življenja, ki jo lahko užijemo. Če pa samo sedimo pred hladnimi ekrani, potem pa si lahko samo zamišljamo, kako naj bi kaj bilo, a bi morali to okusiti in doživeti zares. Sicer imam rad tehnologijo, saj lahko človeka obogati in mu marsikaj olajša, ne more pa zamenjati človeške duše. Problem je v tem, da so lastniki tega zlobni ljudje, če bodo vse popolnoma prevzeli, potem smo pečeni. Če pa bomo UI pametno uporabljali, nam lahko prinese boljše življenje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Torej, glasba, gledališče, aktiven si na vseh področjih, ravno pred nekaj tedni sem se pogovarjal s člani zasedbe Paraf, ki so dejali, da ustvarjajo glasbo za užitek, za preživetje pa imajo druge službe. Zate pa je glasba, umetnost vse tvoje življenje, kako to dojemaš?

"Sama ideja valentinovega ni zdi slaba, slaba je komercializacija in kič, ki je nastal okoli tega. To je že zdavnaj preseglo meje dobrega okusa."Tine Matjašič, pevec Alo!Stari o valentinovem

Res je, v življenju prideš do trenutka, ko se moraš odločiti. Ali se boš še naprej ukvarjal z glasbo, ali boš šel in počel kaj drugega, pa ti bo glasba kot hobi. Zgoditi se mora, da ti uspe od tega živeti, potem pa lahko s tem nadaljuješ. Ljudje se nehajo ukvarjati z glasbo, ker se bojijo, mislijo, da jim ne bo uspelo. Nekateri pač dojamejo, da pač ne bo šlo, da niso za to, pa gredo počet kaj drugega. Tudi sam sem bil v takem položaju, ko sem bil gostinec, imel svojo krčmo, a tega nisem hotel več početi, saj me ni zadovoljevalo. Zato sem vseeno poskušal živeti od glasbe, nekaj, kar z veseljem počnem in ki mi ni zgolj hobi. Seveda mi je hobi, a od njega živim in sem z vsem srcem v vsem tem, kar se mi zdi popolno.

Kot je zdaj že tradicionalno, februarja v Ljubljani in Zagrebu poteka "antivalentinova rock terapija", v kakšnem smislu jo smatrate za nekaj posebnega, je dobila svoj pomen, svoj čar, za tiste, ki ne marajo obveznih ameriških praznikov ali je za vas to le še en koncert?

Gre za idejo, da ljudem, ki se na valentinovo nimajo kam dati in jim gre vse na živce, ponudimo alternativo, da dobijo prostor, da skupaj preživimo ta dan. To je to (smeh). Vi kar uživajte v umetni ljubezni, kiču in traparijah, mi pa bomo uživali po svoje. Zadeva je bila do zdaj osemkrat, potem je bila pavza, korona, zdaj bo devetič, četudi je minilo že enajst let.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Kako pa je z vašo "nuno brez nosa", ki je postala prava uspešnica na družbenih omrežjih, se odziva na aktualne teme ali so njene objave popolnoma naključne?

Haha, kakor kdaj, tudi jaz ne vem, kaj se dogaja. Ko se zbudi, ponavadi ugotovi, da ima nekaj za povedati, tako da hitro posnamem in objavim brez posebne filozofije, ki bi bila za tem (smeh).

Kako vam je uspelo, da ste na lansko silvestrovo bili vrhunec večera, točno opolnoči, ste nazdravili z voditeljico in celotno Hrvaško, na slovenskih televizijah pa je medtem v glavnem "kraljeval" narodnozabavni program, kaj menite o tem?

Tudi nas je to presenetilo, a očitno so se končno malce sprostili, prej so bili precej zategnjeni, očitno so letos malce preveč popili, haha. Zadevo smo posneli vnaprej, sicer pa Let 3 včasih igramo za novo leto, včasih pa ne. Lani je bilo zame precej stresno leto, tako da sem skoraj "padel dol", pet albumov, osem gledaliških predstav, zelo mi je ustrezalo, da smo bili za novo leto prosti. Zato sem sklenil, da se bom malce naspal, medtem ko so se vsi drugi veselili, sem našel svoj mir, nihče me ni klical in mi je to lepo uspelo, da sem si nekaj dni vzel samo zase.

V preteklem letu je izdal kar pet albumov, med njimi tudi novo ploščo Let 3, kot DJ Demian, opremil kup gledaliških predstavter tudi otroško slikanico. FOTO: B.T.

Očitno ste v vrhunski formi, glede na produktivnost in aktivnost na vse strani, pridejo kdaj trenutki, ko reče, utrujen sem, imam dovolj, kaj mi je bilo vsega tega treba?

Ne, nikoli, ko zaključim en projekt, takoj iščem, v katero novo zadevo se bom vrgel, nikoli mi ni dolgčas. Včasih si vzamem malce predaha, a me po enem tednu že grabi panika, kaj bom počel. Na Reki je sicer postalo naporno in dolgočasno živeti, zato sem moral sam sebi osmisliti ritem, rutino, da mi je nekako vzdržno. Ko ne delam nič, postanem nemiren, vsak dan moram iti ven, med ljudi, na pijačo, po drugi strani pa imam rad tudi mir, ko kaj berem, poslušam plošče. Ljubim vinil, zato je tudi nova plošča Let 3 na vinilu, vse, kar mi je všeč, kupim, po drugi strani, pa so mi zgoščenke, po svoje, še vedno najbolj praktične in dobro zveneče. Je pa res, da imajo vinilke najbolj mehak zvok. Tudi naš prvi album Two Dogs Fucking, katerega prva izdaja ima že krepko vrednost, v reizdaji, z remasteriziranim zvokom zveni stokrat bolje. Tudi svojo glasbo zelo rad poslušam, ker mi je še vedno dobra, niti za trenutek ne pomislim, da sem naredil kaj narobe, zveni tako, kot sem hotel. Tiste pesmi, ki so dobre, se mi zdijo popolne. To je del mene, kar je v meni, to je odličen občutek.

Legendarni dogodek Antivalentinovo je zabava za vse tiste, ki ne marajo ameriškega "praznika ljubezni", bo letos že devetič. FOTO: B.T.

Kaj si želiš za letošnje leto?