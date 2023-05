Let 3 v Šiški: Prihodnje leto zopet na Evrovizijo?

O Let 3 seveda po letošnji evrovizijski izkušnji, ko jih je spoznala cela Evropa vse tja do Avstralije, ni treba nikomur več kaj posebej razlagati. Prlja, Mrle in ostala druščina so postali nekakšen vsesplošen evropski fenomen ter (skoraj dobesedno) pokazali, da imajo "jajca", kot jih imajo lahko le Let 3.

"V Liverpoolu smo se naučili, da če smo dobri, da so tudi ljudje dobri do nas. Čez dan smo tako veliko delali, imeli intervjuje in promocije, ponoči pa smo si dali duška v številnih diskotekah, ki so bile odprte do jutra, tako da nismo spali kakih petnajst dni," je bil o evrovizijski izkušnji nazoren šef Let 3, Damir Martinović Mrle.

In kot bi si lahko želel vsak evrovizijski oboževalec ali oboževalka, so prišli k nam sredi največje vsesplošne prepoznavnosti, v času, ko jih je spoznal praktično vsak. Kar se zdi, za alter rokerje, ki so s koreninami zacementirani v panku, docela neverjetno, a po drugi strani ni zanje to prav nič presenetljivega. "Težko reči, kaj se je pravzaprav zgodilo, ljudje so nas pričakali kot velike zvezde, ne vemo pa, če je to naš vrhunec. Zagotovo je zanimivo poglavje v naši karieri. Verjeli smo vase in bili prepričani, da bomo dosegli dober uspeh in pustili pečat z našim angažmajem. Nekatere stvari so celo presegle naša pričakovanja, najbrž pa se je to tudi poklopilo z dejstvom, da so ljudje nekaj takega potrebovali. Da se z nečem odmaknejo od nekih drugih stvari in tako smo jim mi lepo 'sedli', kot klofuta butcu, bi lahko rekli," pa je svoje mišljenje pred koncertom podal pevec Zoran Prodanović Prlja.