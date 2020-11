Leteča potepuha z novo zasedbo MO3MO

Marko inMatjaž Ogrin sta člana prve zasedbe Letečih potepuhov, s katerimi sta posnela ploščo Zguba časa in denarja. S tega albuma sta poznani pesmi BiciklinPojem blues, leta 1996 so prejeli kar štiri glasbene nagrade Zlati petelin. Vmes so začeli tudi sodelovanje z Adijem Smolarjem, s katerim sodelujejo še danes. Z njim sta posnela več albumov. Tudi Letečim potepuhom sta se po dvajsetih letih ponovno priključila.

Zgodba o MO3MO se pravzaprav prične še pred Letečimi potepuhi, ko sta Marko in Matjaž, brata, ki sta bila že v otroštvu nerazdružljiva, ustvarjala v garaži bloka, v katerem sta stanovala. Avtorska glasba je že takrat vrela iz njiju in kmalu sta začela s svojo glasbo sodelovati v gledališki predstavi ter ustvarjati skupaj z drugimi glasbeniki. Sodelovanje je prineslo tudi povezavo s takratnima Letečima potepuhoma in skupaj so posneli album. Uspeh Potepuhov in sodelovanje pri Smolarjevem albumu sta za nekaj časa zahtevala vso njuno pozornost.