Leteči cirkus floridskih raperk City Girls in sveži razmisleki domačega benda Joker Out imajo veliko skupnega

Univerzalna hvala pop, rock in hiphop navdiha ter pripadajočega videastičnega uma.

1. TASH SULTANA–Beyond The Pine

Krasni novi svet avstralske kantavtorice se je vzpostavil, ko je glasbenica, ki je nekdaj nastopala samo na ulicah, naznanila, da bo ustanovila svoj bend. Tash Sultana je prej sama obvladovala boben in lajno, poleg tega pa je tudi odlično pela in prav enako igrala kitaro. Njen izvrstni prvi album Flow State, ki je izšel pred dobrima dvema letoma, bo torej februarja dobil povsem drugačnega naslednika. Imenoval se bo Terra Firma. Singlična skladba Beyond The Pine predstavlja prikupen eksemplar sistema Tash Sultana 2.0. V tem ima zdaj 25-letna avtorica občutno več prostora za oblikovanje garniture vokalov. Mehko soul-pop melodiko všečno moti nekam nelogično ropotajoč boben, medtem ko mu dopadljivo grozi tudi nič kaj obdelana električna kitara. Bistvo Tashine ustvarjalnosti ostaja produkcijska inovativnost, ki skupaj z finim, bistrim songwritingom, tj. sposobnostjo pisanja inteligentnih napevov, ponuja čudovit pop paket krepostnega kantavtorskega tipa, ki je na las podoben ves čas intrigantni zgodbi lepega spremljajočega videa. Ocena: 5 2. CITY GIRLS ft. LIL BABY–Flewed Out

Kap! Ves božji hiphop kič se je iz avenije, speljane čez sredo geta, preselil v aviatični trup. Ne gre pozabiti, da Kobajagi Airlines, s katerim na povabilo floridskega dekliškega raperskega dueta City Girlsodletimo na party, nadzira založniška znamka Quality Control Music. Flawed Out je ena boljši pesmic na že tretjem skupnem albumu bolano prikupnih deklet – eni je ime Young Miami, drugi JT. City Girls stilsko ne ovinkarita kaj dosti. Southern rap ali diskurz, ki je značilen za celoten ameriški jugovzhod, se pri njiju nerad meša s čimer koli drugim. Če je to pač sikanje ali notorično pripominjanje zemeljske stevardese, potem se že nekako lahko zmenimo. Lil Baby je v tem letečem primeru kar soliden. Trojno doziranje agresivnih (avto)šovinističnih polsmislov, krohota pa celo za kak kvocient več. Ocena: 4 3. JOKER OUT–Umazane misli

Tole je komad in pol. Nič hudega, če se njegov ritem v prenesenem pomenu oklepa kratkega novovalovskega prikimavanja. Podobno kot predstavljeni pogo, cepljen z rockabilly plesnim fazonom, ni posebej avtentičen in iskren. Gre za buhteč pop napev hitrega tempa. Kitarska fraza je topla in prijetna. A glavni adut je za mikrofonom (Primorci bi rekli "na mikrofonu"). Romantika, ki sije iz glasu Bojana Cvjetićanina, pod perut nemudoma pospravi vse, kar leze in gre na feminilni pogon. Če je kaj dvoumnega, je to rima na prebud-i, ki mora naposled postati napačno naglašena množina pojma misl-i. A tudi to za petzvezdnični splošni vtis ni usodno. Rock’n’roll, ki ga imamo tudi za časa milenijske vladavine vsi še vedno radi! Jasno in krasno. Ocena: 5 4. HAMO & TRIBUTE 2 LOVE–Srce ne more več

Ali ni tako, da je song Srce ne more več itak najboljši na 4K, to je na lani izdanem albumuHama in njegove ljubezni predane falange. Dosledno kompletnemu rock komadu smo zdaj priča še v enem mediju. Komad je izpovedno čvrst, tako kot je dominanten in suveren Hamov glas, pri čemer za njim po zagrizenosti prav nič ne zaostajajo kitarski rifi, ki jih sproža Pero Dekleva. Srce se v svoji zadnji tretjini pomenljivo nasloni na dediščino The Rolling Stones, mar ne? Še kako je upravičeno, da ima doslej kar nekako skrita uspešnica videastično nadstavbo. Še vedno šarmantna dvoranica trnovskega CSK ali po starem KUD-a je bila prava lokacija za greh. Plus. Ne, ni čisti plus. Mah. Seveda je montažer kadre, v katerih vrat steguje tisti zajedljiv očalar, med prvimi zmetal preč. A verjemite, bil sem tam – in bilo je super kul. Ocena: 4