Leto 2020: Obletnice smrti Jimija Hendrixa, Janis Joplin in Johna Lennona

Leto 2020 bodo zaznamovale tudi okrogle obletnice smrti nekaterih glasbenih legend, kot so Jimi Hendrix, Janis Joplin in John Lennon, ki so zaznamovale zlasti 60. leta minulega stoletja. Jeseni pa bo minilo 50 let od smrti Hendrixa in Joplinove.

Hendrix, čigar kariera je trajala zgolj štiri leta, velja za enega najbolj vplivnih glasbenikov. FOTO: Profimedia

Jimi Hendrix - kljub kratkotrajni karieri eden najboljših kitaristov vseh časov Jimi Hendrix se je rodil 27. novembra 1942 v Seattlu v ameriški zvezni državi Washington. Že v srednji šoli je nastopal kot kitarist v r'n'b skupinah, pozneje pa je bil član več zasedb. Leta 1966 je v Londonu z basistomNoelom Reddingomin bobnarjem Mitchem Mitchellom ustanovil trio Jimi Hendrix Experience, dve leti pozneje pa skupino The Band of Gypsies. Slavni kitarski virtuoz, ki je že kot otrok sanjal o glasbi in z metlo kot "prvo kitaro" posnemal kitariste, je pozneje zaslovel kot odličen pevec in pisec pesmi. Posnel je številne uspešnice, ki so se zapisale med najpomembnejše stvaritve rock glasbe 60. let minulega stoletja, kot so Foxy Lady, Hey Joe, Little Wing in The Wind Cries Mary. Hendrix, čigar kariera je trajala zgolj štiri leta, velja za enega najbolj vplivnih glasbenikov. Revija Rolling Stone je vse tri Hendrixove studijske albume Are You Experienced (1967), Axis: Bold as Love(1967) in Electric Ladyland (1968) uvrstila med 100 najpomembnejših albumov vseh časov, njega pa v sam vrh kitaristov in med šest najbolj vplivnih glasbenikov vseh časov. Glasbenik, ki se je vrsto let boril z odvisnostjo od drog, je umrl 18. septembra 1970 po neki zabavi v Londonu v še danes nepojasnjenih okoliščinah. Pogosto ga prištevajo k slavnim Kluba 27. Vanj med drugim uvrščajo tudi Janis Joplin.

Medtem ko je na odrih blestela, se je v zasebnem življenju krčevito borila z odvisnostjo od alkohola in heroina. FOTO: AP

Janis Joplin - ena ključnih osebnosti glasbene in kulturne revolucije 60. let minulega stoletja Rodila se je 19. januarja 1943 v majhnem industrijskem mestu Port Arthur v južnem Teksasu v družini srednjega razreda. V zgodnjih najstniških letih je imela zaradi svojih naprednih prepričanj - zavzemala se je denimo za pravice Afroameričanov - ter slabe samopodobe težave z vključevanjem v družbo in je bila pogosto žrtev vrstniškega nasilja. Uteho je iskala v glasbi. Pri 17 letih je pobegnila od doma in začela peti po teksaških barih in klubih in si prislužila denar za pot do Kalifornije. V San Franciscu se je pridružila skupini Big Brother & The Holding Company, ki je izvajala psihedelični rock. Leta 1967 je skupina nastopila na festivalu Monterey Pop in očarala občinstvo. Ta nastop je skupini, zlasti pa Janis Joplin, odprl pot med zvezde. Izdali so dva uspešna albuma, leto pozneje pa je pevka zasedbo zapustila, osnovala bolj bluesovsko naravnan Kozmic Blues Band in z njim posnela še en studijski album. Pozneje je ustanovila skupino The Full Tilt Boogie Band, s katero je začela snemati album. Medtem ko je na odrih blestela, se je v zasebnem življenju vse bolj krčevito borila z odvisnostjo od alkohola in heroina, ki ji je 4. oktobra 1970 vzel življenje. Umrla je na vrhuncu slave v hotelski sobi v Hollywoodu. Leta 1971 je izšel posthumni album Pearlz njeno največjo uspešnico, predelavo pesmi Krisa Kristoffersona Me and Bobby McGee. Med njenimi uspešnicami velja omeniti vsaj še Piece Of My Heart, Summertime in Ball And Chain.

John Lennon je zaslovel kot pisec in skladatelj zanimivih, pogosto angažiranih in duhovitih pesmi. FOTO: Profimedia

John Lennon - član legendarnih Beatlov, ki se je proslavil tudi kot politični protivojni aktivist John Lennon se je rodil 9. oktobra 1940 v Liverpoolu. Že zgodaj se je začel ukvarjati z glasbo in pri 17 letih ustanovil skupino The Quarrymen. Po več menjavah imen je leta 1960 s Paulom McCartnejemustanovil skupino The Beatles, ki je prvič nastopila leta 1961. To je bilo rojstvo legendarne liverpoolske četverice, ki je s svojo glasbo zaznamovala 60. leta minulega stoletja. Z McCartnejem je napisal besedila in glasbo za številne uspešnice, kot soShe Likes You,Lucy In The Sky With Diamonds in Strawberry Fields For Ever. Zaslovel je kot pisec in skladatelj zanimivih, pogosto angažiranih in duhovitih pesmi. Z glasbenimi zamislimi, uporabo novih instrumentov in aranžerskih prijemov je pomembno prispeval k razvoju pop in rock glasbe v 60. letih 20. stoletja. Pod vplivom umetnice Yoko Ono, s katero se je poročil po ločitvi od Cynthie, je že leta 1968, ko so Beatli še obstajali, začel samostojno kariero. Med najbolj znamenitimi stvaritvami tega obdobja je mirovniška himna Imagine. Z že takrat uveljavljeno avantgardno umetnico Yoko Ono sta tesno sodelovala vse do 8. decembra 1980, ko ga je v New Yorku umoril duševni bolnik Mark David Chapman. Minilo bo 40 let od njegove tragične smrti.