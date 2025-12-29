Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Leto 2025, leto preporoda Lady Gaga

Los Angeles, 29. 12. 2025 07.00 pred 1 uro 3 min branja 1

Avtor:
E.M.
Lady Gaga

Rušenje rekordov, osvajanje nagrad in podaljševanje turneje zaradi navala povpraševanja. Tako bi lahko opisali letošnje leto Lady Gaga, ki se bo v zgodovino zapisalo kot eno najbolj plodovitih let v njeni karieri. Tudi zato je legendarna revija Rolling Stone leto 2025 razglasila za leto preporoda Lady Gaga.

Leto začela z grammyjem in novim albumom

Lady Gaga je leto začela udarno. Februarja je z Brunom Marsom osvojila grammyja za duet Die With a Smile, marca pa je izdala svoj težko pričakovani sedmi studijski album z naslovom Mayhem, ki je topel sprejem doživel tako pri kritikih kot pri oboževalcih. V en glas so se strinjali, da se je na glasbeno sceno vrnila še izboljšana različica "dobre, stare Lady Gaga". Njen singel Abracadabra se je hitro zavihtel na vrh glasbenih lestvic.

Lady Gaga in Bruno Mars med zahvalnim govorom na grammyjih.
Lady Gaga in Bruno Mars med zahvalnim govorom na grammyjih.
FOTO: AP

Pomlad minila v duhu novega rekorda

Da bo to njeno leto, je dala jasno vedeti z nastopom na priljubljenem glasbenem festivalu Coachella, kjer je v več kot dvourni predstavi zapela svoje največje hite in se držala obljube - v puščavo je pripeljala operno hišo. Kritiki so njen nastop, v katerem je pela v živo, plesala, igrala kitaro in klavir ter zamenjala številne kostume, lasulje in scenske pripomočke, ocenili za enega najboljših v zgodovini festivala.

Preberi še Koncert Lady Gaga privabil 2 milijona ljudi, policija preprečila bombni napad

Coachella pa je bila le prva stopnička. Z nastopom na brazilski plaži Copacabana je mesec kasneje podrla rekord za največjo udeležbo na koncertu solo izvajalke – v ritmih njenih hitov je plesalo med približno 2,1 in 2,5 milijona ljudi.

Turneja, ki jo je zaradi velikega povpraševanja podaljšala

Meseca junija se je Gaga odpravila na turnejo The Mayhem Ball, ki jo je začela v Ameriki in nato nadaljevala v Kanadi, preden je meseca oktobra stopila na evropska tla in nam najbližje nastopila na dveh razprodanih koncertih v Milanu. Mesec december ima Gaga rezerviran za Avstralijo, prihodnji januar pa bo preživela na Japonskem. Ker so vstopnice šle za med in ker je povpraševanje po obisku njene turneje vedno večje, je Gaga razveselila z novico, da bo v prihajajočem letu še enkrat zaokrožila po Ameriki.

Vstopnice za turnejo Lady Gaga gredo za med.
Vstopnice za turnejo Lady Gaga gredo za med.
FOTO: Profimedia

Nagrade, nagrade, nagrade

39-letnica je septembra dominirala na podelitvi nagrad MTV VMA. Prejela je 12 nominacij in na koncu štiri kipce, med drugim tudi za izvajalko leta. Oboževalci držijo pesti, da se bo podobno zgodilo tudi na prihajajočih grammyjih. V boj se namreč podaja s kar sedmimi nominacijami.

Preberi še Na podelitvi nagrad MTV VMA dominirala Lady Gaga

Ob koncu leta je revija Rolling Stone njen hit Abracadabra označila za najboljšo pesem letošnjega leta. Spletni iskalnik Google je njeno turnejo označil za eno izmed najbolj 'googlanih' stvari leta. Pesem Die With a Smile je po oceni Spotifyja, ponudnika pretočnih vsebin, postala najbolj predvajana pesem na svetu. Enako oceno je podala tudi Billboardova lestvica.

Zmaga na osebnem področju

Vsi dosežki so zvezdnico zelo razveselili, a sama je največjo zmago pripisala dejstvu, da je našla svojo boljšo polovico. Že dobro leto je zaročena z dolgoletnim partnerjem Michaelom Polanskym. Njen naslednji cilj? V več intervjujih je dejala, da si želi postati mati.

lady gaga mayhem abracadabra 2025

Glasba v letu 2025

SORODNI ČLANKI

Moški, ki je napadel Ariano Grande, odstranjen s koncerta Lady Gaga

To je 10 najboljših pesmi letošnjega leta

Lady Gaga po filmu Zvezda je rojena doživela 'psihični zlom'

Lady Gaga ustavila koncert: Stop, stop, stop! A je vse v redu?

Lady Gaga voščila zaročencu: Vsak dan sem tako ponosna nate

Na podelitvi nagrad MTV VMA dominirala Lady Gaga

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Apbijd
29. 12. 2025 08.24
Čemu,delate promocijo za to hudičevo "reč"...raje promoviranje pravo glasbo...če že
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Razkritje po desetletjih: pravi razlog, zakaj Tito in Jovanka nista imela otrok
5 stvari v otroški sobi, ki ogrožajo vašega otroka
5 stvari v otroški sobi, ki ogrožajo vašega otroka
Mit popolne vzgoje: zakaj starši niso inženirji, temveč pastirji
Mit popolne vzgoje: zakaj starši niso inženirji, temveč pastirji
Tako je videti empatija pri dvoletniku
Tako je videti empatija pri dvoletniku
zadovoljna
Portal
Krute besede učiteljice, ki so jo zaznamovale
Dnevni horoskop: Biki bodo prisluhnili brez obsojanja, levi so umirjeni
Dnevni horoskop: Biki bodo prisluhnili brez obsojanja, levi so umirjeni
Ali dolgotrajno jemanje kontracepcijskih tablet vpliva na plodnost?
Ali dolgotrajno jemanje kontracepcijskih tablet vpliva na plodnost?
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
vizita
Portal
Tinitus ga je mučil dve leti, preden je izvedel, da gre za skriti znak možganskega tumorja
Znanstveniki odkrili, zakaj ženske veliko pogosteje trpijo za sindromom razdražljivega črevesja
Znanstveniki odkrili, zakaj ženske veliko pogosteje trpijo za sindromom razdražljivega črevesja
Takšen srčni utrip, kot imate, takšno je vaše zdravje
Takšen srčni utrip, kot imate, takšno je vaše zdravje
Kaj resnično pomaga pri težavah z grlom, sinusi in pljuči?
Kaj resnično pomaga pri težavah z grlom, sinusi in pljuči?
cekin
Portal
Kako si postaviti finančne cilje za leto 2026, da ne obupate že januarja
S 450.000 recikliranimi kosi do pologa za dom
S 450.000 recikliranimi kosi do pologa za dom
Taylor Swift plačala dve milijardi za 'svobodo'
Taylor Swift plačala dve milijardi za 'svobodo'
Kdo bo v letu 2026 zamenjal službo?
Kdo bo v letu 2026 zamenjal službo?
moskisvet
Portal
Obudite strast: Kako preživeti upad libida?
Kako se spopasti s stresom med prazniki?
Kako se spopasti s stresom med prazniki?
Mama je imela prav: telefon te res poneumlja
Mama je imela prav: telefon te res poneumlja
Spala je z 200 moškimi
Spala je z 200 moškimi
dominvrt
Portal
Tako se boste izognili plesni, vonjavam in vlagi
Veste, kaj pomeni, če si pes liže tačke?
Veste, kaj pomeni, če si pes liže tačke?
Skrita grožnja v našem okolju, ki kroji naš vsakdan
Skrita grožnja v našem okolju, ki kroji naš vsakdan
6 najpogostejših vzrokov za požar v stanovanju
6 najpogostejših vzrokov za požar v stanovanju
okusno
Portal
Zdrava enolončnica, ki pogreje in nasiti
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Piškoti presenečenja, ki očarajo že ob prvem ugrizu
Piškoti presenečenja, ki očarajo že ob prvem ugrizu
voyo
Portal
Sisi
Top Gun: Maverick
Top Gun: Maverick
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425