Leto 2025, leto preporoda Lady Gaga

Leto začela z grammyjem in novim albumom

Lady Gaga je leto začela udarno. Februarja je z Brunom Marsom osvojila grammyja za duet Die With a Smile, marca pa je izdala svoj težko pričakovani sedmi studijski album z naslovom Mayhem, ki je topel sprejem doživel tako pri kritikih kot pri oboževalcih. V en glas so se strinjali, da se je na glasbeno sceno vrnila še izboljšana različica "dobre, stare Lady Gaga". Njen singel Abracadabra se je hitro zavihtel na vrh glasbenih lestvic.

Lady Gaga in Bruno Mars med zahvalnim govorom na grammyjih. FOTO: AP

Pomlad minila v duhu novega rekorda

Da bo to njeno leto, je dala jasno vedeti z nastopom na priljubljenem glasbenem festivalu Coachella, kjer je v več kot dvourni predstavi zapela svoje največje hite in se držala obljube - v puščavo je pripeljala operno hišo. Kritiki so njen nastop, v katerem je pela v živo, plesala, igrala kitaro in klavir ter zamenjala številne kostume, lasulje in scenske pripomočke, ocenili za enega najboljših v zgodovini festivala.

Coachella pa je bila le prva stopnička. Z nastopom na brazilski plaži Copacabana je mesec kasneje podrla rekord za največjo udeležbo na koncertu solo izvajalke – v ritmih njenih hitov je plesalo med približno 2,1 in 2,5 milijona ljudi.

Turneja, ki jo je zaradi velikega povpraševanja podaljšala

Meseca junija se je Gaga odpravila na turnejo The Mayhem Ball, ki jo je začela v Ameriki in nato nadaljevala v Kanadi, preden je meseca oktobra stopila na evropska tla in nam najbližje nastopila na dveh razprodanih koncertih v Milanu. Mesec december ima Gaga rezerviran za Avstralijo, prihodnji januar pa bo preživela na Japonskem. Ker so vstopnice šle za med in ker je povpraševanje po obisku njene turneje vedno večje, je Gaga razveselila z novico, da bo v prihajajočem letu še enkrat zaokrožila po Ameriki.

Vstopnice za turnejo Lady Gaga gredo za med. FOTO: Profimedia

Nagrade, nagrade, nagrade

39-letnica je septembra dominirala na podelitvi nagrad MTV VMA. Prejela je 12 nominacij in na koncu štiri kipce, med drugim tudi za izvajalko leta. Oboževalci držijo pesti, da se bo podobno zgodilo tudi na prihajajočih grammyjih. V boj se namreč podaja s kar sedmimi nominacijami.

Ob koncu leta je revija Rolling Stone njen hit Abracadabra označila za najboljšo pesem letošnjega leta. Spletni iskalnik Google je njeno turnejo označil za eno izmed najbolj 'googlanih' stvari leta. Pesem Die With a Smile je po oceni Spotifyja, ponudnika pretočnih vsebin, postala najbolj predvajana pesem na svetu. Enako oceno je podala tudi Billboardova lestvica.

Zmaga na osebnem področju