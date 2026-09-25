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Glasba

Leto po izidu Taylor Swift izdala razširjeno različico zadnjega albuma

Los Angeles, 25. 09. 2026 16.36 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA K.A.
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Priljubljena glasbenica Taylor Swift na današnji dan med svoje oboževalce pošilja razširjeno različico albuma The Life Of A Showgirl. Album The Life Of A Showgirl: The Encore prinaša štiri nove skladbe, ki jih je pevka posnela na Švedskem. To so Patient Zero, Cleveland!, Pink Clouding in Babylon, ki so nastale med praznovanjem uspeha zadnjega albuma.

Taylor Swift je izid razširjenega albuma napovedala v sredo ter ob tem razkrila, da so nove skladbe nastale po tem, ko je album The Life Of A Showgirl v prvem tednu postal najhitreje prodajani album v zgodovini ZDA. Pevka se je odpravila na Švedsko, da bi rekord proslavila skupaj z glasbenima producentoma Maxom Martinom in Shellbackom, s pravim imenom Karl Schuster, in tam posnela pesmi.

Taylor Swift
Taylor Swift
FOTO: Instagram

Napoved izida razširjenega albuma je glasbenica pospremila z besedami: "Pred približno enim letom ste storili nekaj resnično nepojmljivega. Nekaj, kar me je popolnoma osupnilo. Album The Life Of A Showgirl je dosegel najboljši prvi teden v zgodovini glasbenih albumov. Odpravila sem se na Švedsko, da bi tam praznovala z Maxom in Shellbackom, sodelavcema pri albumu. Želeli smo le malo razmisliti in ozavestiti hvaležnost za ta trenutek. A tam je bil studio in storili smo tisto, kar storimo vedno, ko nekaj začutimo: napisali smo še več pesmi."

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Album The Life Of A Showgirl, ki je izšel oktobra 2025, je pevkin 12. studijski album in je bil posnet med evropskim delom njene turneje The Eras leta 2024. Postal je najbolje prodajani album leta 2025 v svetu, njen prejšnji album The Tortured Poets Department pa je bil najbolje prodajani album leta 2024.

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