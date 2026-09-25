Leto po izidu Taylor Swift izdala razširjeno različico zadnjega albuma

Taylor Swift je izid razširjenega albuma napovedala v sredo ter ob tem razkrila, da so nove skladbe nastale po tem, ko je album The Life Of A Showgirl v prvem tednu postal najhitreje prodajani album v zgodovini ZDA. Pevka se je odpravila na Švedsko, da bi rekord proslavila skupaj z glasbenima producentoma Maxom Martinom in Shellbackom , s pravim imenom Karl Schuster , in tam posnela pesmi.

Napoved izida razširjenega albuma je glasbenica pospremila z besedami: "Pred približno enim letom ste storili nekaj resnično nepojmljivega. Nekaj, kar me je popolnoma osupnilo. Album The Life Of A Showgirl je dosegel najboljši prvi teden v zgodovini glasbenih albumov. Odpravila sem se na Švedsko, da bi tam praznovala z Maxom in Shellbackom, sodelavcema pri albumu. Želeli smo le malo razmisliti in ozavestiti hvaležnost za ta trenutek. A tam je bil studio in storili smo tisto, kar storimo vedno, ko nekaj začutimo: napisali smo še več pesmi."