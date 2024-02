Letošnje Radljevanje začeli s koncertom Vlada Kreslina

Radlje ob Dravi postajajo prepoznavno festivalsko prizorišče. Prvo leto festivala Radljevanje, radeljsko kulturno popotovanje, je radeljska kulturna prizorišča napolnilo z ljubitelji dobrih koncertov in drugih zvrsti odrske umetnosti, sedaj pa nadaljujejo s festivalno sezono, ki jo je odprl Vlado Kreslin s svojimi Malimi bogovi in Beltinško bando.

Radljevanje začenja novo festivalsko sezono, za sam začetek pa so na Koroško povabili Vlada Kreslina, za katerega lahko rečemo, da je zaznamoval minulo leto na slovenski glasbeni sceni. Festival, ki poteka vse leto, s svojimi dogodki privabi številne ljubitelje koncertov, v preteklem letu so tako med drugimi gostili Magnifica, Ansambel Saša Avsenika in skupino MI2, za prvi koncert leta pa so določili 1. februar.

"V petek smo z Malimi bogovi in Beltinško bando odigrali prvi letošnji koncert. To je bil hkrati prvi koncert radeljskega festivala Radljevanje, ki se programsko razteza čez vse leto. Športna dvorana je bila nabito polna, saj je bila razprodana že pred mesecem in pol. Publika je bila zelo razpoložena, mi, muzikanti pa prav tako. Skratka, bil je krasen večer," je dogajanje pod in na odru povzel Kreslin, ki je minulega novembra dopolnil 70 let.

