Letošnjo Evrovizijo bo pregledal neodvisni strokovnjak

Organizatorji Evrovizije so potrdili, da bo opravljen pregled, saj si EBU "prizadeva nenehno izboljševati svoje storitve in dogodke" , poroča nemška tiskovna agencija dpa . "Da bi še naprej krepili tekmovanje za Pesem Evrovizije, smo prosili neodvisnega strokovnjaka, naj si ogleda letošnje tekmovanje v Malmöju ter deli vpoglede in spoznanja z vodstvenimi organi EBU z namenom izboljševanja tega globalnega dogodka," so pojasnili.

Po tekmovanju, na katerem je zmagala Švica z nebinarnim Nemom , so organizatorji sporočili, da bodo dogodek pregledali, ker nekatere delegacije "niso spoštovale duha pravil" . Med izvajalci, ki so kritizirali izraelsko delegacijo, je bil oziroma bila nebinarna predstavnica Irske Bambie Thug , ki je odkrito izrazil_a svoja propalestinska stališča. Izraelsko radiodifuzno hišo je obtožil_a, da krši pravila glede spodbujanja "nasilja" , in dejal_a, da čaka odgovor EBU o tem, kakšni bodo ukrepi.

Propalestinski protestniki so med celotedenskim tekmovanjem izkazali svojo podporo Gazi in obsodili sodelovanje Izraela na Evroviziji, medtem ko so bili nastopi Golanove ves teden pospremljeni z mešanico žvižgov in navijanja. Izraelska radiotelevizija Kan je v izjavi kasneje zapisala: "Izraelska delegacija se je letos soočila z velikim pritiskom in izkazovanjem sovraštva brez primere zlasti s strani drugih delegacij in umetnikov, javno in kolektivno, samo zaradi preprostega dejstva, da smo Izraelci in da bili smo tam."

Kot so še zapisali, so sami ves čas ohranili dostojanstven in spoštljiv odnos do umetnikov in drugih delegacij ter so si za razliko od nekaterih drugih delegacij prizadevali za spodbujanje enotnosti okoli glasbe ob upoštevanju pravil tekmovanja.