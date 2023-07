Lewis Capaldi fantom iz skupine Joker Out: 'Razturali ste'

Bojan Cvjetićanin je na svojem Instagram profilu objavil utrinke iz zaodrja turneje v Veliki Britaniji in v opisu razkril, da se je nekega večera skupaj s člani zasedbe Wild Youth, ki so na letošnji Evroviziji zastopali Irsko, pogovarjal o tem, kako hvaležni so lahko za neverjetne priložnosti, ki jih kot glasbeniki dobivajo. Že naslednji dan je fante iz zasedbe Joker Out čakalo novo presenečenje.