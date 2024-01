Lewis Capaldi po glasbenem premoru boljšega zdravja

V dokumentarcu je prikazano tudi, kako sta slava in pritisk vplivala na njegovo duševno in fizično zdravje. V svojem sporočilu je Capaldi zapisal, da je bilo osupljivo, ko je videl, da njegovo delo 'odmeva' pri toliko ljudeh, kljub dejstvu, da ga ni promoviral. Kljub uspehu, ki ga je bil deležen, pa se v novem letu še ni pripravljen vrniti na delo.

"Zaenkrat si bom še naprej vzel nekaj časa, da bom skrbel zase, morda napisal nekaj glasbe in si vzel trenutek za razmislek o nekaj najbolj neverjetnih letih svojega življenja. Preden se znova podam na odre, se želim prepričati, da sem na sto odstotkih in lahko znova počnem to, kar imam najraje," je pojasnil svojim oboževalcem.

V novoletnem sporočilu je dodal še, da bo izdal razširjeno verzijo svojega albuma Broken By Desire To Be Heavenly Sent. Plošča, na kateri sta uspešnici Pointless in Wish You The Best, je prvotno izšla meseca maja 2023.

"Pred svojo odločitvijo, da se za nekaj časa umaknem, sem si vedno želel, da bi izdal razširjeno verzijo svojega albuma. Odločil sem se, da bi bilo res škoda, če bi teh pet dodatnih pesmi, ki so mi zares ljube, ostalo na mojem disku in ne bi nikoli ugledale luč sveta." Razširjeno različico je izdal, ko je odbila ura polnoč in se je začelo leto 2024.