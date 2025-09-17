Lewis Capaldi prvo ime novega festivala v Yorkshireu

Škotski kantavtor Lewis Capaldi bo prvo ime novega festivala, ki bo potekal prihodnje poletje v Yorkshireu. Festival nastaja v sodelovanju z mestnim svetom v Leedsu, 28-letni glasbenik pa bo na njem nastopil 4. julija. Teden kasneje bo nastopil tudi v londonskem Hyde parku v okviru koncertov British Summer Time.

Lewis Capaldi je s skladbami Before You Go, Pointless in Wish You The Best kraljeval na britanski lestvici singlov, tudi oba njegova studijska albuma Divinely Uninspired to a Hellish Extent in Broken by Desire to Be Heavenly Sent sta dosegla prvo mesto britanske lestvice albumov.

Lewis Capaldi se vrača na glasbeno sceno. FOTO: Profimedia icon-expand

Po nastopu na festivalu v Glastonburyju leta 2023 je naznanil krajši umik s koncertnih poti in je letos odigral le krajši nastop na tem festivalu, zato po oceni organizatorjev festivala v Leedsu že težko pričakujejo povratek te "hitro nastajajoče legende nove generacije". "To bo pravi povratek, ki ga vsi pričakujejo, mi pa smo ponosni, da ga bomo gostili," je po pisanju britanskega BBC povedal Jim King, direktor družbe AEG Presents UK and European Festivals, ki stoji tudi za koncerti British Summer Time v londonskem Hyde parku.

Novi festival v Leedsu bo potekal v parku Roundhay, ki je z 280 hektarji površine domnevno eden največjih mestnih parkov v Evropi. V njem so med drugim že nastopili zvezdniki, kot so Madonna, The Rolling Stones in Michael Jackson. Organizatorji upajo, da bodo na festival privabili velika izvajalska imena ter na ta način dvignili prepoznavnost mesta tako na državni kot mednarodni ravni, obenem pa pripomogli k lokalni ekonomiji.

Da bo park lahko sprejel 69.999 obiskovalcev, je prejšnji mesec izglasoval mestni svet. Zadnji tako veliki koncert se je v njem zgodil leta 2019, ko je nastopil Ed Sheeran, park pa je lahko začasno sprejel do 80.000 poslušalcev.