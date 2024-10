Liam Payne pred smrtjo odstopil z mesta direktorja štirih svojih podjetij

Liam Payne, pevec, ki je nedavno tragično umrl po padcu z balkona hotela v Bueno Airesu, je pred smrtjo odstopil z mesta direktorja štirih glasbenih podjetij, ki so bila v njegovi lasti. 31-letnik naj bi potrebno dokumentacijo za odstop vložil na dan smrti, poroča Daily Mail, preko podjetij pa je usmerjal svoje prihodke za snemanja in nastope v živo.

Liam Payne je bil v času smrti v postopku odhoda z mesta direktorja štirih podjetij, preko katerih je usmerjal prihodke in razporejal sredstva za snemanje nove glasbe in koncerte v živo. Nekdanji član skupine One Direction, ki je v zadnjih letih deloval kot samostojni izvajalec, je umrl 16. oktobra po padcu z balkona enega od hotelov v Buenos Airesu, kamor se je odpravil na počitnice z dekletom. Tožilstvo je pozneje razkrilo, da je imel 31-letni Britanec v času smrti v telesu sledi drog, vzrok smrti pa so bile hude poškodbe ob padcu.

Kot poroča Daily Mail, so sedaj javno dostopni dokumenti, v katerih je navedeno, da je pevec na dan smrti odstopil z mesta direktorja svojih štirih podjetij. Eno izmed njih je bilo Hampton Music Ltd, ki je bilo leta 2023 ocenjeno na nekaj manj kot 21.000 evrov, podjetje Hampton Records Ltd pa istega leta na 90.000 evrov. Payne je odstopil tudi s položaja direktorja podjetja Long Play Touring LLP, ki je bilo zadolženo za koncerte, in podjetja Hampton Publishing Ltd. Zakaj se je pevec odločil za odstop, za zdaj ni znano.

Zvezdnikovo smrt, ki je pretresla glasbeni svet, policija v argentinski prestolnici še preiskuje, znano pa je, da je imel v času smrti v telesu sledi drog. Prav tragični dogodek, ki v svetu glasbene industrije ni prvi, je ponovno obudil debate o tem, kako bi morale založbe in drugi odgovorni bolje poskrbeti za izvajalce, večjo pozornost pa bi morali nameniti tistim, ki v industrijo vstopajo zelo mladi in na slavo ter njene posledice niso pripravljeni.