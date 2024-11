Liama Payna bodo pokopali v Združenem kraljestvu

Argentinski javni tožilec, ki je zadolžen za preiskavo primera smrti britanskega pevca Liama Payna, je sporočil, da so posmrtne ostanke 31-letnika, ki je podlegel poškodbam po padcu z balkona enega od hotelov v Buenos Airesu, predali staršem. Zvezdnika bodo prepeljali v domovino, kjer ga bodo pokopali, datum in podrobnosti pa še niso javno znani.

Liam Payne, pevec in član skupine One Direction, bo pokopan v Veliki Britaniji, njegove posmrtne ostanke pa so tri tedne po tragični smrti v Argentini predali staršem, ki jih bodo prepeljali v domovino, je potrdil tožilec, ki je zadolžen za njegov primer. Po zvezdnikovi smrti so opravili obdukcijo, preiskava okoliščin, ki so vodile do njegove smrti, pa še ni zaključena, je še povedal.

Liam Payne FOTO: AP icon-expand

Obdukcija je pokazala, da je 31-letnik po padcu utrpel notranje in zunanje krvavitve in več težjih poškodb, ki so bile zanj usodne. Zaradi nadaljnjih toksikoloških preiskav so njegove posmrtne ostanke argentinske oblasti zadržale v Južni Ameriki, pevčev oče pa je nekaj dni po njegovi smrti odpotoval v Argentino, kjer je urejal nadaljnje podrobnosti v povezavi s prevozom posmrtnih ostankov, sestal pa se je tudi s policijo, ki mu je poročala o rezultatih preiskave. Ker so laboratorijske preiskave zaključili, so posmrtne ostanke predali staršem, je za BBC povedal tožilec Andrés Madrea.

Payne je bil eno najbolj prepoznavnih imen britanske pop glasbe zadnjega desetletja, ko je leta 2010 zaslovel kot član skupine One Direction. Bil je soavtor mnogih njihovih uspešnic, pozneje pa je glasbeno pot nadaljeval kot samostojni izvajalec.

Nekaj dni pred njegovo smrtjo se je soočil s pravnim postopkom, ki ga je zoper njega začela nekdanja zaročenka Maya Henry, ki je trdila, da zvezdnik 'obsesivno vzpostavlja stik z njo'. Njegovo dekle Kate Cassidy je sicer po njegovi smrti javno zatrdilo, da sta se nameravala v roku enega leta zaročiti in nato poročiti.